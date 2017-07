2017-07-28 06:42:00.0

Schwimmen Top-Ten-Plätze statt Familienurlaub

Drei Athleten des TSV Mindelheim sind bei der bayerischen Meisterschaft im Wasser. Der Jüngste aus diesem Trio holt in Regensburg die beste Platzierung. Von Florian König

Die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften bilden jedes Jahr aufs Neue den Saisonhöhepunkt für viele Nachwuchs-Athleten aus ganz Bayern. Der Bayerische Schwimmverband legt dabei strenge Qualifikationszeiten fest, welche die Sportler innerhalb der Saison auf der 50-Meter-Bahn geschwommen sein müssen. Diesmal schafften es gleich drei Schwimmer des TSV Mindelheim, sich zu qualifizieren und zu den 619 Teilnehmern zu zählen, die in Regensburg um den Meistertitel schwammen.

Christoph Pfleger, Sasha und Benjamin Bär hatten jeweils vier Starts und konnten somit ohnehin auf ihre Leistungen während der Saison stolz sein. Christoph Pfleger (Jahrgang 2003) sicherte sich mit einem sehr guten fünften Platz die beste Platzierung der drei. Er verbesserte seine persönliche Bestzeit auf der 200-Meter-Rücken-Distanz und ging mit einer Zeit von 2:30,51 Minuten als schnellster Schwabe aus dem Wasser. Zudem belegte er über die 100- sowie 50-Meter-Rücken-Distanz den achten Platz und verbesserte ebenfalls seine Bestzeiten.

ANZEIGE

Benjamin Bähr (Jahrgang 2001) ergatterte sich über 100 Meter Rücken in 1:09,13 Minuten ebenfalls den achten Platz. Außerdem schaffte er es über 50 Meter Rücken unter die Top-Ten. Sasha Bähr (Jahrgang 1998) war der Älteste des Trios und startete in der Juniorenwertung (Jg. 99/98). Hier musste er sich in zwei stark besetzten Jahrgängen durchsetzen und ist deswegen mit seinen Platzierungen unter den schnellsten Zehn zufrieden. Zudem holte er sich mit einer starken Zeit von 00:26,19 Minuten über 50 Meter Freistil den zwölften Platz. Die Brüder Bähr verzichteten für diese Meisterschaften sogar auf den lang ersehnten Familienurlaub – letztlich wurden sie mit guten Platzierungen belohnt. Alle Mindelheimer, inklusive Trainer Hubert Pfleger, waren begeistert von der sportlichen Atmosphäre und der hervorragenden Stimmung am Beckenrand.

Damit endet eine durchaus erfolgreiche Saison für die Schwimmabteilung des TSV Mindelheim. An insgesamt 18 Wettkämpfen haben die Wassersportler teilgenommen und mit 16 aktiven Schwimmerinnen und Schwimmern kommt der TSV auf insgesamt 574 Starts. Trainer und Sportler haben jetzt erst einmal Sommerpause, bevor es im September wieder mit voller Konzentration in die Vorbereitung zur neuen Saison geht.