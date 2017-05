2017-05-25 19:59:00.0

Ulm/Erbach 18-Jähriger getötet: Soko "See" ermittelt nach Leichenfund in Anglersee

Die Leiche, die in einem See bei Erbach gefunden wurde, ist identifiziert. Die Polizei hat die Soko "See" gegründet. Denn: Sie hat allen Grund von einem Verbrechen auszugehen.

Der Mann, der am Montag in einem See bei Erbach tot gefunden wurde ist jetzt identifiziert, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Die Kriminalpolizei hat für die Ermittlungen die Sonderkommission „See“ eingerichtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann gewaltsam ums Leben kam. Wie berichtet, hatten Zeugen am Montagabend in einem Anglersee bei Erbach die Leiche entdeckt. Noch in derselben Nacht wurde sie aus dem Gewässer direkt neben einem Gewerbegebiet östlich von Erbach geborgen. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche schon einige Zeit im Wasser gelegen hat, bevor sie am Montagabend entdeckt wurde.

Am Dienstag fand eine Obduktion der Leiche statt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann schwere äußere Gewalteinwirkung erfahren hatte, welche letztlich todesursächlich war. Nähere Informationen zur Todesursache und der Art der Verletzungen können nach Polizeiangaben derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden. Bei dem Toten handelt sich um einen 19-Jährigen Albaner: Xhoi Musaj. Der wohnte nach Erkenntnissen der Polizei zuletzt in Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.

Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung ausgeschrieben

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass Musaj Mitte April noch gelebt haben dürfte. Um diese Zeit kam er möglicherweise mit dem Zug nach Süddeutschland. Keine Angaben macht die Polizei dazu, wie der 19-Jährige identifiziert wurde. Offenbar trat er jedoch schon früher polizeilich in Erscheinung. Bei ihren Ermittlungen hoffen die Behörden auf die Unterstützung der Bevölkerung. Sie veröffentlichen ein Foto, welches den Musaj zeigt, und fragen, wer den 19-jährigen Albaner Xhoi Musaj aus Steinfurt, Nordrhein-Westfalen kennt. Interessant ist für die Behörden auch, zu erfahren, wie -der 19-Jährige an den Angelsee bei Erbach im Gewann Ried gekommen ist und wo er nächtigte. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Ulm eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Der See, in dem die Leiche gefunden worden war, befindet sich im Gewann Ried und ist einer von vier Anglerseen, die der Fischereiverein Erbach pflegt. heo