Ulm Aus dem Nebel der Vergangenheit

Unter dem Schlagwort Mittelalter-Folk mischt die Band Faun im Ulmer Zelt Elemente alter Kulturen. Für den Genuss sind allerdings Mythologie-Kenntnisse hilfreich. Von Franziska Wolfinger

Wie dunkle Schatten stehen die Musiker im künstlichen Bühnennebel. Viel erkennen kann das Publikum erst einmal nicht. Genauso rätselhaft sind für den durchschnittlichen Konzertbesucher die Töne, die aus ihren Instrumenten kommen. Denn die erklingen sonst eher selten im Ulmer Zelt. Frontmann Oliver Pade beherrscht zwar auch die E-Gitarre, musiziert aber meist auf der Nyckelharpa, auch Schlüsselfidel genannt. Vorläufer des Instruments gab es in Schweden schon im Mittelalter. Stephan Groth spielt Drehleier und Cister, Verwandte der Laute. Sängerin Fiona Frewert unterstützt die Band bei lauteren Liedern auch mal mit ihrem Dudelsack, ansonsten passt ihre helle Stimme gut zu den mystischen Themen den Band.

Wie aus der Zeit gefallen wirken auch die Kostüme der sechs Musiker, die der Laie wohl irgendwo zwischen Keltenzeit und Mittelalter verortet. Nach eigenen Angaben steht die Band für die Verschmelzung alter Klänge und moderner Musik. Inhaltlich bedient sich Faun an römischen und griechischen Mythen, nordischen Sagen, aber auch an altenglischen Legenden. Dabei sind die Musiker sprachlich genauso flexibel. Ein Lied im Ulmer Zelt singen sie beispielsweise auf Altisländisch. Die Musiker hatte einen Teil der Edda vertont, in der skandinavische Götter- und Heldensagen aufgeschrieben wurden.

Passend dazu prangt auf dem T-Shirt eines Fans ein Ausspruch, der dem germanischen Göttervater Thor gewidmet ist. Manche Besucher tragen einen Schottenrock. Und auch weibliche Anhängerinnen sind passend gewandet gekommen, vereinzelt in mittelalterlichen Kleidern mit engen Miedern. Einige entschieden sich dafür, diesen Stil mit langen, schwingenden Hippie-Röcken und anliegenden T-Shirts zumindest nahe zu kommen.

Im dunklen Ulmer Zelt schafft es die Band, ihr Publikum in eine mystische und esoterische Stimmung zu versetzen. Auch längere Erzählpassagen zwischen den Lieder können die nicht unterbrechen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Frontmann Pade auch als Geschichtenerzähler überzeugt, wenn er mit getragener Stimme von Iduna erzählt, die für die germanischen Götter über deren goldene Äpfel wachen sollte. Wer sich in mythologischen Dingen nicht auskennt, weiß also trotzdem immer Bescheid, worüber die Musiker gerade singen.

In den vergangen Jahren schafften es Faun – der Name stammt übrigens aus der römischen Mythologie und bezieht sich auf den Hirtengott Faunus – mit mehreren Alben in die deutschen Charts und sind inzwischen auch einem breiteren Publikum ein Begriff. So ist das Zelt mit mehr als 600 Besuchern gut gefüllt.

Einen Wermutstropfen gibt es am Ende allerdings für einen Fan. Sie hätte gern den Hit „Tanz mit mir“ gehört. Weil das ein gemeinsames Projekt mit einer anderen Band war und Pade nach eigener Aussage den Part nicht singen kann, bleibt ihr dieser Wunsch verwehrt.