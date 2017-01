2017-01-18 11:01:00.0

Weissenhorn Bauvorhaben an der Günzburger Straße: Parkplätze sind der Knackpunkt

Ein Investor plant zwei Häuser mit betreuten Seniorenwohnungen in Weißenhorn. Der Bauausschuss hat Einwände. Von Jens Noll

Von einem „schönen Konzept“ spricht Bürgermeister Wolfgang Fendt. Und auch die Mitglieder des Weißenhorner Bauausschusses begrüßen, was ein Investor auf einem Grundstück an der Günzburger Straße plant. Ein Haus will er dort abreißen und dafür zwei neue Wohngebäude errichten, die über einen Zwischenbaukörper verbunden sind. Jeweils sechs betreute Altenwohnungen sollen in jedem Haus eingerichtet werden. Doch das Projekt hat einen Knackpunkt: die Zahl der zu erstellenden Parkplätze.

Baurechtlich wären für die beiden Wohngebäude insgesamt 22 Stellplätze nötig. Der Antragsteller möchte diese Zahl aber auf zehn reduzieren, mit der Begründung, dass für die Seniorenwohnungen nicht so viele Parkplätze gebraucht werden. Tatsächlich werde auf ein Wohnheim ein anderer Stellplatzschlüssel angewendet, wie Stadtbaumeisterin Conny Roth in der Ausschusssitzung am Montagabend sagte.

Die Stadtverwaltung könnte sich vorstellen, dem Antragsteller einen Ablösevertrag in Aussicht zu stellen. Heißt: Der Bauherr zahlt einen Betrag an die Stadt, der zweckgebunden für den Bau von Parkplätze an geeigneter Stelle verwendet wird. „Eine Ablösung von mehr als 50 Prozent der Parkplätze halte ich für schwierig“, sagte jedoch Stadtrat Herbert Richter (SPD). Zustimmen konnte das Gremium dem Antrag noch nicht. Weil aus den Unterlagen nicht klar hervorgeht, dass es sich um betreute Seniorenwohnungen handelt, sprach sich der Ausschuss dafür das, das Vorhaben zurückzustellen und noch einmal Rücksprache mit dem Antragsteller zu halten.

Weitere Entscheidungen des Bauausschusses:

Ahornweg Mit dem Bebauungsplan „Ahornweg“ hat ein jahrelanges Verfahren seinen Abschluss gefunden. Nahe den Tennisplätzen, auf dem Anwesen der ehemaligen Leplat-Villa, kann nun ein neues Wohngebiet mit maximal zehn Häusern entstehen. Ein Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass es trotz der Geräuschkulisse durch die Tennisplätze möglich ist, dort zu wohnen. Wie Bürgermeister Fendt sagte, sei es nun einerseits gelungen, die Voraussetzungen für eine dichtere Bebauung zu schaffen. Umgekehrt sei auch auf die Nachbarschaft Rücksicht genommen worden.

Aral-Tankstelle Keine Einwände hatte der Ausschuss gegen einen Bauantrag, der die Aral-Tankstelle an der Ulmer Straße betrifft. Deren Shop soll modernisiert werden und am „Rewe to go“-Konzept ausgerichtet werden. Dahinter steckt eine Kooperation, die die Handelskette und der Tankstellenkonzern eingegangen sind. Beide wollen nach und nach Tankstellenshops umrüsten, um dort ein größeres Sortiment an Lebensmitteln anzubieten. Dazu zählen nach eigenen Angaben unter anderem heiße und kalte Gerichte, Snacks, geschnittenes Obst, Salate, Suppen und Gemüse.