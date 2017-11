2017-11-01 06:54:00.0

Weißenhorn Die Mönche sollten den katholischen Glauben festigen

Die Kapuziner waren in Weißenhorn einst sehr präsent. Heute erinnert noch eine Kapelle an sie. Von Ulrich Scheinhammer-Schmid

Nur noch ein Straßenname und eine Kapelle erinnern an eine Weißenhorner Einrichtung, die 144 Jahre existierte und weitgehend spurlos verschwunden ist.

Ulrich Hoffmann, Stadtrat und Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins, präsentierte im Ratssaal der Fuggerschlösser das Kapuzinerkloster, das von 1669 an das geistliche Leben der Stadt Weißenhorn beeinflusste. „Der Kampf um die Seelen“ war der Titel seines Vortrags, dessen Untertitel „Die Fugger, die Gegenreformation und die Kapuziner in Weißenhorn“ zusammenspannte. Graf Albert Fugger (1624-1692) war es nämlich, der 1662 diesem Orden den Bau einer Kirche und eines Klosters ermöglichte. 1525 aus Reformbestrebungen innerhalb der Franziskaner entstanden, breitete sich die neue Gemeinschaft, kenntlich an den Kapuzen ihres Habits, rasch in ganz Europa aus. Sie waren besonders volksnah und wurden gerne zur Festigung des Glaubens durch Predigten und Missionsaktionen eingesetzt.

Das protestantische Ulm beunruhigte die Katholiken

Graf Albert war angesichts der dichten Nachbarschaft zu protestantischen Orten (Ulm) in der Nähe seines Territoriums sehr interessiert, seine Untertanen glaubensfest zu machen. So wurde am 9. Oktober 1667, einem Sonntag, mit einer Messe im Freien feierlich der Grundstein gelegt: Abt Anselm von Elchingen segnete den Stein und Graf Albert versenkte ihn in der Baugrube. Grundstücke waren auch von Einzelpersonen, vor allem dem Bürgermeister Wagner, gestiftet worden. Vier Jahre später wurde die Kirche geweiht – ein schlichter Bau mit einem Dachreiter, an den sich das Kloster in einem Quadrat anschloss.

Leider sind nur wenige Zeugnisse über die Klostergebäude erhalten. Außer einem beim Vortrag ausgestellten Gemälde mit schönem Alpenhintergrund (vom Pfarramt Weißenhorn für den Vortrag zur Verfügung gestellt) gibt es nur eine sehr schematische Zeichnung und einen Grundrissplan. Der verrät freilich wenigstens die Raumaufteilung in den zwei Geschossen: Im Erdgeschoss befanden sich das Refektorium (der Speisesaal), die Küche und Waschräume, im ersten Stock waren Gästezimmer und die Bibliothek.

Das Ende der Kapuziner brach 1803 herein

Zwar war das Weißenhorner Kloster von den Klosterauflösungen unter Kaiser Josef II. verschont geblieben, aber 1803 brach das Ende über die Kapuziner herein. Der bayerische Staat übernahm im Zuge der Säkularisation die Gebäude und den Grundbesitz; die Baulichkeiten wurden „auf Abbruch“ versteigert und 1812 abgerissen. Fromme Weißenhorner errichteten zur Erinnerung an die Kapuziner eine Kapelle, die heute noch besteht. Zwar hatte der Stadtschreiber Nenning, der die Mönche und deren Besitz zu verzeichnen hatte, im Namen des Magistrats die Bayern noch um den Erhalt des Klosters gebeten, das in der Stadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sei – der Wunsch des Stadtrats blieb allerdings unerfüllt. Die sieben Mönche mussten das Kloster räumen; bis auf zwei waren sie zwischen 47 und 67 Jahren alt (ein 27-Jähriger und ein 83-Jähriger waren die beiden Ausnahmen).

Den Abschluss des anregenden Abends bildete eine muntere Diskussion; sie zeigte, wie aktuell Fragen der Ökumene gerade in unserer Zeit sind.