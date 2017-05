2017-05-12 12:57:00.0

Ulm Drei Striche für die Zukunft

Das Ulmer Museum heißt jetzt ganz offiziell Museum Ulm – und hat ein neues, ziemlich abstraktes Logo. Welche Idee hinter diesem steckt. Von Marcus Golling

Noch nicht einmal zwei Monate ist es her, dass die Direktorin Stefanie Dathe die Umbenennung ihres Hauses im Kulturausschuss verkündete: Aus dem Ulmer Museum sollte das Museum Ulm werden – eine Idee, die nicht jeden Stadtrat sofort überzeugte. Doch ohne großes Aufsehen ist der Wechsel nun bereits vollzogen: Bei Facebook und auf den aktuellen Flyern prangt aber nicht nur der neue Name, sondern auch ein Logo. Und dieses könnte bei manchen ebenfalls Fragen aufwerfen: Denn es besteht aus drei Strichen und einem Doppelpunkt dahinter.

Gestaltet wurde das Erkennungszeichen vom „Studio Süd“ aus Ravensburg. Dieses hatte sich in einem Wettbewerb gegen fünf andere Büros aus ganz Deutschland durchgesetzt. Die Idee hinter dem Signee erklärt Chefin Dathe: Ausgangspunkt war das Kürzel „MU“, das bei der Stadtverwaltung für das Museum verwendet wird. Dieses wurde zunächst in einer neuen, aber historisch anmutenden Serifenschrift gesetzt und dann immer weiter abstrahiert, wobei das U verschwand und nur noch oben links und unten rechts angedeutete Serifen, also Buchstabenstriche, übrig blieben.

Dathe zufolge lässt sich das Logo auch symbolisch verstehen: Die drei langen Striche stehen für die drei großen Abteilungen des Museums (Archäologie, Alte Kunst, Moderne) die beiden kleinen Punkte für die umfangreiche grafische Sammlung und das auf dem Kuhberg untergebrachte HfG-Archiv. Was der Direktorin gefällt: „Das Logo lässt sich auch sehr gut animieren.“ Das sei wichtig, weil es künftig Vorschau-Clips für die Ausstellungen geben soll.

Dass der Namens- und Logowechsel ausgerechnet jetzt erfolgte, ist kein Zufall: Denn kommende Woche eröffnen gleich zwei neue Ausstellungen im Museum. Die eine, „Walt Disney: Fantasien werden niemals alt“, schlägt eine Brücke von der Märchenbuch-Illustration des 19. zur Trickfilm-Kultur des 20. Jahrhunderts und markiert gleichzeitig die Eröffnung des neuen Grafik-Kabinetts. Größer und wichtiger für das Haus ist aber die zweite: „Erwarten Sie Wunder!“ stellt die wertvollen Kuriositäten aus der im 17. Jahrhundert eingerichteten Wunderkammer des Ulmer Kaufmanns Christoph Weickmann Arbeiten von Gegenwartskünstlern gegenüber. Es ist die erste Schau, die Dathe für das Ulmer Museum kuratiert hat. „Das hatte ich mir alles am Anfang genau so ausgemalt“, sagt sie. „Und wir haben es geschafft.“ Die Umbenennung ist dabei nur eine kleine Maßnahme. So hat Dathe auch einige neue Mitarbeiter ins Haus geholt, unter anderem Marcel Hess, der sich schon an ihrer vorigen Wirkungsstätte, dem Museum Villa Rot in Burgrieden, um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit kümmerte. „Den Anfangsspurt haben wir hinter uns“, sagt die Direktorin. „Jetzt beginnt der Marathon.“ Denn tritt sie aber gerne an: „Es macht richtig Freude, hier zu arbeiten.“