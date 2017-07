2017-07-12 17:01:00.0

Langenau Einbrecher springen aus Fenster und verletzen sich schwer

Auf der Flucht haben sich am Montag zwei mutmaßliche Einbrecher in Langenau (Alb-Donau-Kreis) verletzt. Mindestens ein weiterer Täter soll entkommen sein.

Die Männer hatten sich offenbar in einer Firma in der Wörthstraße versteckt. Sie warteten, bis die Beschäftigten weg waren. Als sie sich dann durch die Räume bewegten, lösten die Täter einen Alarm aus. Ein Beschäftigter wurde gegen 20 Uhr aufmerksam. Jetzt sahen sich die Einbrecher entdeckt. Sie flüchteten aus dem Haus. Dabei sprangen sie aus einem Fenster sechs Meter in die Tiefe. Bei der Landung auf dem Gehweg verletzten sich zwei der Einbrecher so schwer, dass sie liegen blieben. Mindestens ein weiterer Mann flüchtete in ein Maisfeld. Dort verlor sich seine Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Einbrecher keine Beute gemacht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Dort sind sie noch immer. Derzeit ermittelt die Polizei, um wen es sich bei den Festgenommenen handelt. Gleichzeitig suchen die Ermittler nach den geflüchteten Komplizen. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880.