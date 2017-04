2017-04-27 09:00:00.0

Weißenhorn Es gibt eine Einigung bei der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Rektoren, Verwaltung und Eltern haben für das beliebte Mittagspausenangebot einen Konsens gefunden. Eine wichtige Entscheidung steht aber noch aus. Von Jens Noll

Marcus Biberacher hat seinen Urlaub genutzt, um neue Erfahrungen zu sammeln. Der CSU-Stadtrat hat sich neulich drei Tage lang die Mittagsbetreuung an den beiden Weißenhorner Grundschulen angeschaut. Was die Mitarbeiter dort leisten, hat ihn beeindruckt. Denn seiner Erfahrung nach verlangen die Zahl der Kinder, die engen Platzverhältnissen und viele Provisorien den Betreuern einiges ab.

So sprach Biberacher am Montagabend im Stadtrat einen Dank an die Mitarbeiter der offenen Ganztagsschule aus, forderte gleichzeitig aber auch einen runden Tisch. Denn neben den Rahmenbedingungen hat zuletzt auch das Anmeldeverfahren für die Betreuung im neuen Schuljahr einigen Ärger hervorgerufen. Die Plätze sollten nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben werden. So standen Anfang April viele Eltern morgens vor dem Rathaus Schlange, um einen Platz für ihre Kinder zu sichern (wir berichteten).

Für den von Biberacher vorgeschlagenen runden Tisch ist es inzwischen allerdings zu spät, wie Bürgermeister Wolfgang Fendt noch in der Sitzung sagte. Denn die Abgabefrist für die Anmeldungen zur Mittagspausenbetreuung endet schon am 3. Mai. Die Regierung von Schwaben fördert das Angebot, das abgesehen vom Mittagessen bis zu einem bestimmten zeitlichen Umfang für die Eltern kostenlos ist.

Doch auch so ist nun offenbar ein Kompromiss gefunden worden. Dem Bürgermeister zufolge haben die Schulleitungen, Mitarbeiter, Eltern und Vertreter der Stadtverwaltung am Montagabend zweieinhalb Stunden lang über das Thema Ganztagsbetreuung diskutiert. „Wir haben eine Lösung gefunden“, sagte Fendt. „Sie wird aber nicht alle glücklich machen.“

Wie sieht diese Lösung konkret aus? Darüber gibt Fendt noch keine Auskunft. Nur soviel: Es gehe um einen Ausgleich zwischen dem Wunsch der Eltern nach einer Betreuung, einem pädagogischen Konzept, das die Schulen verlangen, und den räumlichen Möglichkeiten. Auch die Schulleiter von Grundschule Nord und Grundschule Süd, Markus Reiter und Silvia Janjanin, wollen sich nicht konkreter äußern. Denn die Elternbeiräte beider Schulen müssen dem Konzept noch zustimmen. Heute Abend kommen beide Gremien zusammen, um eine Entscheidung zu treffen. Mit einer Zustimmung wird gerechnet.

Bei den Eltern jedenfalls ist das Betreuungsangebot sehr beliebt. Doch die hohe Nachfrage stellt die Schulen bei der Organisation vor große Probleme. Markus Reiter zufolge besuchen derzeit mehr als 50 Kinder die Ganztagsbetreuung an seiner Schule, an der Grundschule Süd sind es mehr als 120 Kinder. „Das ist zu viel“, sagt Reiter. „Und die Anmeldezahlen fürs kommende Schuljahr sind noch höher.“

Die Organisation des Betreuungsangebots, die die Schulen bislang selbst stemmen mussten, sei ein riesiger Aufwand, fügt Reiter hinzu. „Das hat uns viel Kraft und Zeit gekostet.“ Weil die Bildungseinrichtungen Alarm geschlagen haben, hat die Stadtverwaltung diesmal die Organisation des Anmeldeverfahrens übernommen – mit dem „Windhundprinzip“, wie der Schulleiter sagt: Wer zuerst kommt, bekommt einen Platz. Zum übernächsten Schuljahr wird man seiner Ansicht nach eine bessere Lösung finden. Doch Reiter betont auch: „Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung.“ Es hänge von den räumlichen Möglichkeiten ab.