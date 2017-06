2017-06-08 21:00:00.0

Ulm Freispruch im Prozess um Sex-Vorwürfe

Mehrere Mitarbeiterinnen einer Ulmer Firma behaupten, von einem früheren Kollegen massiv bedrängt worden zu sein. Doch vor Gericht bleiben Zweifel an ihren Aussagen. Von Michael Peter Bluhm

Nachdem er seinen Verteidiger überglücklich umarmt hatte, konnte ein 40-jähriger Familienvater am Donnerstag den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Mehrere frühere Kolleginnen hatten schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Sie behaupteten, er habe sie über mehrere Jahre hinweg sexuell belästigt. Eine der Mitarbeiterinnen einer Ulmer Firma sagte sogar aus, der Mann habe versucht, sie zu vergewaltigen. Das Gericht sprach ihn nach zweitägiger intensiver Beweisaufnahme vom Verdacht der sexuellen Belästigung aus Mangel an fundierten Beweisen frei, so wie es Staatsanwalt und Verteidiger in ihren Plädoyers gefordert hatten.

Zur Sprache kam ein Vorfall vom 24. August vorigen Jahres, als eine 40-jährige Kollegin sich im Auto des Angeklagten sexuell belästigt fühlte. Während der Fahrt soll sie von dem Mann mehrfach unsittlich berührt und genötigt worden sein, als sie mit ihrem Handy telefonierte. Nachdem sie den Fall ihrer Vorgesetzten gemeldet hatte, brodelte die Gerüchteküche in der Firma, und es meldeten sich mehrere Frauen, dass auch sie am Arbeitsplatz und außerhalb von dem Kollegen sexuell belästigt worden seien. Im Zeugenstand erzählte eine der Frauen, sie sei im Jahr 2005 einmal brutal in das Männerklo gezerrt worden und nur durch heftigem Widerstand einer Vergewaltigung entgangen.

Die Geschäftsführung des Unternehmens veranlasste damals sofort nach Bekanntwerden der Anschuldigungen eine fristlose Kündigung und ließ die betroffenen Frauen nacheinander mit dem firmeneigenen Dienstwagen zur Polizei fahren, um Anzeige zu erstatten.

Insbesondere wegen des Vorwurfs der versuchten Vergewaltigung drohte dem Angeklagten, dessen Frau im Besucherraum den Prozess verfolgte, eine Freiheitsstrafe. Doch nach den Aussagen der Zeuginnen kamen bei der Staatsanwaltschaft und beim Schöffengericht schnell Zweifel auf. Sie sahen Widersprüche und Ungereimtheiten.

Der Verteidiger war von Anfang an von der Unschuld seines Mandanten überzeugt und überlegte sich, was hinter dem ganzen Fall stecken könnte. Es sei offensichtlich im Betrieb bekannt gewesen, dass die Geschäftsführung den Mann schon längere Zeit im Visier gehabt habe. Weil sie mit seinen Leistungen nicht zufrieden gewesen seien, hätten die Chefs den Angeklagten von einer allgemeinen Lohnerhöhung ausgenommen, was dem Klima zwischen ihm und seinen Vorgesetzten gewiss nicht förderlich gewesen sei. So kam möglicherweise der Gedanke auf, dass man den Mann mit konstruierten Falschaussagen bei der Polizei loswerden könnte, so die Mutmaßung. „Ausgeschlossen werden kann das nicht“, sagte der Anwalt am Donnerstag in seinem Plädoyer.

Dagegen verwahrte sich jedoch der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung: „An eine groß angelegte Verschwörungstheorie glauben wir nicht“, betonte er. Und ein Unschuldsengel sei der Angeklagte in seiner Firma gewiss nicht gewesen. Der Richter bezeichnete den Angeklagten als „unangenehmen Zeitgenossen, der gewiss bei schwächeren Frauen deren Willensschwäche ausgenutzt hat“. Grenzen des Anstands habe der Mann überschritten, sagte der Richter abschließend. Ob auch juristische, konnte in diesem Prozess mit vielen Pikanterien, möglichen Übertreibungen und Halbwahrheiten nicht zweifelsfrei geklärt werden. Daher führte für das Gericht an einem Freispruch kein Weg vorbei.