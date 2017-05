2017-05-22 05:00:00.0

Neu-Ulm Freiwillige suchen nach vermisster Seniorin aus Offenhausen

Seit mehr als zwei Wochen ist eine 85-Jährige verschwunden. Nun hat die Polizei Unterstützung bekommen. Von Thomas Heckmann

Seit mehr als zwei Wochen wird die 85-jährige Irmgard Rampf aus Offenhausen vermisst. Die Polizei hat mit massivem Einsatz nach der Frau gesucht, in den ersten Tagen unter anderem mit 42 Hunden, 220 Einsatzkräften, fünfmal mit einem Polizeihubschrauber und auch mit drei Booten, die teilweise mit Sonargeräten ausgestattet in den umliegenden Baggerseen auch den Grund abgesucht haben (wir berichteten). Alles bisher ohne greifbares Ergebnis.

Auf einer Überwachungskamera eines Supermarktes war die Vermisste zu sehen und Stunden später von zwei verschiedenen Personen im Burlafinger Industriegebiet, aber dann verliert sich die Spur der Seniorin. Fährtensuchhunde konnten zwar eine Spur aufnehmen, diese Spur verlor sich dann aber in den Wäldern.

Nun hat Hüseyin Aydin am Samstagmorgen eine private Suchaktion gestartet. Aydin bestreift im Auftrag der Stadt Neu-Ulm die Baggerseen und sorgt dort für Ordnung. Dabei kam er nicht nur mit den Suchmannschaften in Kontakt, sondern eben auch mit dem Sohn der Vermissten. Eine Begegnung, die ihm keine Ruhe mehr gelassen hat. Und so hat Aydin dann auch mit der Polizei Kontakt aufgenommen, um zu erfahren, ob und wie er sinnvoll helfen kann.

Der Sachbearbeiter des Vermisstenfalls bei der Polizeiinspektion hängt selbst mit Herzblut an diesem Fall, daher war es für Peter Saal selbstverständlich, dass er die zusätzliche Hilfe annimmt. Aydin hat über Facebook einen Aufruf nach Helfern gestartet – mit Erfolg: Rund 40 Freiwillige und auch sieben Suchhunde kamen am Samstag um halb neun morgens zum Pfuhler Baggersee. Saal erklärte den Freiwilligen die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei und gab Tipps für das richtige Verhalten bei der Suche und ein eventuelles Auffinden, Aydin übernahm dann die Einteilung in Suchgebiete.

In stundenlange Arbeit marschierten die Helfer durch die Wälder und das Dickicht rund um die Seen, leider weiterhin ohne Ergebnis. Aufgeben wollen sie trotzdem nicht.