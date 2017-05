2017-05-17 20:21:00.0

Neu-Ulm Heißluftballon kracht fast ins Neu-Ulmer Donaucenter

Neu-Ulm entgeht am Dienstag knapp einem Unglück, als ein Heißluftballon fast ins Donaucenter kracht. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall, der Hochhausbewohner schockiert. Von Katharina Dodel

Mit einem Mal verfinsterte sich der herrlich sonnige Abendhimmel. Auf dem Balkon von Elfriede Beisswenger drohte die Welt unterzugehen – zumindest hatte sie das Gefühl: „Ich bin hier gesessen und hab’ gedacht: Oh Gott, was passiert jetzt!“

Die Rentnerin wohnt im elften Stock des Donaucenters und steht nun an der Stelle, wo sich am Dienstag gegen 19 Uhr fast ein Unglück ereignet hätte: Ein sehr tief fahrender Heißluftballon mit einigen Fluggästen hätte beinahe die westliche Fassade des Hochhauses geschrammt – Elfriede Beisswenger und ihre Nachbarn sahen das Unglück herannahen.

Die 87-Jährige zeigt am Balkon entlang. Nur wenige Meter entfernt sei der Heißluftballon vorbeigeschwebt – „der Korb mit den Leuten drin war auf unserer Höhe“, sagt Beisswenger. „Ich hab’ sofort meinen Mann gerufen, weil ich gedacht hab’, jetzt passiert gleich was.“ Beide hätten völlig verdutzt zu den Menschen geschaut, die an ihrer Wohnung vorbei gondelten: „Wir haben ihnen gewinkt“, erklärt Beisswenger die seltsame Situation.

Ihr Mann ergänzt: „Die haben uns zurückgegrüßt. Aber geheuer war denen das auch nicht.“ Wie der Rentner weiter erzählt, habe das Ganze nur wenige Minuten gedauert, der Ballon habe dann wieder etwas Fahrt aufgenommen und sei knapp über die Terrassen der anderen Wohnungen hinweggerauscht.

Polizei hat den Heißluftballon wohl gefunden

Einer seiner Nachbarn verständigte daraufhin die Polizei. Wie diese mitteilt, rief der besorgte Zeuge gegen 19.30 Uhr an und meldete das riskante Flugmanöver, da er glaubte, der Ballonfahrer könnte gesundheitliche Probleme haben. Daher machten sich Beamte der Neu-Ulmer Polizei auf die Suche nach dem Gefährt. Sie verständigten ihre Ulmer Kollegen, die in Richtung Donautal fuhren, weil das Flugobjekt dorthin getrieben sei.

Tatsächlich entdeckten die Beamten einen Ballon in großer Höhe und dessen Begleitfahrzeug bei Erbach. Nach neuesten Erkenntnissen handelte es sich dabei auch um den Ballon, der zuvor fast mit dem Hochhaus kollidiert wäre. Noch sei unklar, warum der Fahrer den Heißluftflieger so tief steuerte, sagt Florian Wirth von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das noch nach Zeugen in der Sache sucht. „So ein Fall ist nicht alltäglich“, sagt er.

Nun werden sich seine Kollegen mit dem Luftfahrtamt Oberbayern in Verbindung setzen. Dort habe man zwar noch nichts vom Vorfall gehört, sagt eine Mitarbeiterin, „wir werden der Sache aber nachgehen“.

Heißluftballon beunruhigte auch Menschen in Ulm

Diese „Sache“ hat nicht nur in Neu-Ulm Aufsehen erregt. Auch in Ulm wurden Bürger aufgrund des tieffahrenden Ballons stutzig: „Ich dachte: Der plumpst gleich in die Donau, so tief war der“, sagt ein Beobachter, der die Fast-Katastrophe vom Fenster seiner Innenstadtwohnung aus beobachtet hat und noch immer irritiert ist.

Auch die Beisswengers können es nicht so recht fassen, was da am Dienstagabend beinahe passiert wäre. Die Fast-Katastrophe sei das Gesprächsthema im elften Stockwerk. „Nicht auszudenken, wenn der Korb gegen die Hausfassade gekracht wär’.“ Sie und ihr Mann wohnen nun seit 1975 im Hochhaus an der Donau und haben schon Legionellen in Wasserleitungen erlebt und Nachbarn, die freihand Löcher für ihre Katzen in ihre Haustüren gesägt haben.

Aber einen Ballon, der fast ins Haus kracht? „So was haben wir noch nie erlebt“, sagt Elfriede Beisswenger, die kurz bevor das Luftgefährt am Haus vorbei fuhr noch mit ihrem Mann über Ballone gesprochen hat: „Ich bin gerade vom Garten nach Hause gekommen und habe vier am Himmel gesehen“, sagt der Rentner, den Flugobjekte faszinieren. Von seinem Balkon aus – mit traumhafter Aussicht über Ulm – beobachte er oft Flugzeuge am Himmel. Oder eben vorbeischwebende Heißluftballone – meistens aber aus sicherer Entfernung.

Kontakt: Die Polizei bittet Zeugen, die den Ballon oder das gefährliche Flugmanöver gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0731/80130 zu melden.