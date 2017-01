2017-01-24 13:00:00.0

Obenhausen Hier entsteht ein Schlaraffenland für Vögel

Der Landkreis Neu-Ulm lässt im Obenhauser Ried einen Lebensraum für seltene Arten anlegen. Ein Besuch. Von Jens Carsten

Auch wenn das Ried bei Obenhausen in diesen Tagen mehr an eine Eiswüste erinnert als an ein wohnliches Zuhause: Im Frühjahr soll das Niedermoor im Rothtal seltene Vogelarten anlocken. Aktuell laufen die Arbeiten, um auf einem etwa 500 Quadratmeter großen Areal einen Tümpel entstehen zu lassen: Dortsollen die sogenannten Wiesenbrüter einmal ein Schlaraffenland mit Larven und Insekten vorfinden. Zudem wurde niedriges Gehölz auf dem Areal entfernt. Denn solche Barrieren mögen die Vögel überhaupt nicht, sagt Michael Angerer, der Leiter des Fachbereichs Naturschutz und Landschaftsplanung am Neu-Ulmer Landratsamt: „Sie brauchen freie Sicht auf mögliche Fressfeinde.“ So mausert sich das Ried an dieser Stelle zu einem Paradies für Piepmätze, die ihre Nester am Boden bauen. Denn sie sind in den vergangenen Jahren immer seltner geworden. Höchste Zeit zu handeln, findet Naturschutzexperte Angerer. Deshalb gleicht das Niedermoor in diesem Gebiet aktuell einer Baustelle: Es wird gefräst, gebaggert und Erde verschoben.

Der Landkreis Neu-Ulm wächst und gedeiht. Wohnraum ist gefragt und wird vielerorts auch geschaffen. Gleichzeitig hält in der Landwirtschaft der Trend zum Anbau von Mais für Biogasanlagen an. Die Folge: Auf der einen Seite werden immer mehr Flächen bebaut und versiegelt, auf der anderen schrumpfen die natürlichen Wiesen und damit Rückzugsgebiete vieler Tierarten. Das mache sich bemerkbar, weiß Angerer. So sei der Bestand an Kiebitzen stark rückläufig – um bis zu 90 Prozent gegenüber dem von vor rund 30 Jahren. Nur noch wenige Brutpaare nisteten sich regelmäßig im Ried ein. Längst verschwunden sei der Große Brachvogel, der in den 1980er- und 90er-Jahren mitunter noch zu Gast gewesen sei. Kaum besser sehe es mit Bekassinen und anderen Schnepfenarten aus. Diese seien nur noch „unregelmäßige Zaungäste“, sagt Angerer. Er hofft, dass sich das demnächst ändert. Mit neuen Flachwasserzonen und Feuchtwiesen soll diesen Vogelarten das Obenhausener Ried, in dem etwa 70 von rund insgesamt 200 Hektar dem Landkreis Neu-Ulm gehören, wieder schmackhaft gemacht werden.

Als die riesigen Räder des Schleppers über den eisigen Untergrund rollen, gibt der Boden zentimeterweit nach. Trotz der gefrorenen Böden ist im Niedermoor bei Obenhausen bei Arbeiten mit schwerem Gerät Vorsicht geboten. „Mit einem normalen Radlader würde man hier einbrechen“, sagt Angerer und blickt auf das sich senkende Erdreich. Dessen obere Schichten besteht aus Torf, darunter befindet sich hauptsächlich Wasser.

Es gibt da diese Anekdote: Angeblich soll vor einigen Jahrzehnten bei einer Militärübung ein Panzer im Niedermoor versunken sein. Jedenfalls werde die Stelle bis heute „das Panzerloch“ genannt, sagt Angerer. Bei niedrigen Temperaturen sei der Boden jedoch fest genug, dass an dem neuen Biotop gearbeitet werden kann – mit einem Kettenbagger, der eine breite Auflagefläche besitzt. Dadurch verteile sich das Gewicht des tonnenschweren Geräts gleichmäßig. Wäre der Untergrund nicht gefroren, entstünden durch die Bauarbeiten wohl große Schäden in dem Naturschutzgebiet. Das galt es zu vermeiden, sagt Angerer: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.“ Auch wenn eiskalte Winde über den Landstrich pfeifen und die Mitarbeiter der ausführenden Firma frösteln lassen.

Auch wenn Kiebitz und Co. nur selten zu Besuch sind – gute Nachrichten gibt es vom Weißstorch. Noch in den 1980er-Jahren sei Meister Adebar im Kreis Neu-Ulm ausgestorben gewesen, sagt Angerer, der mittlerweile seit 27 Jahren am Landratsamt Dienst tut. Weil die Art allerdings sehr anpassungsfähig sei, habe sie sich auch an schwierige Lebensbedingungen angepasst. Vier bis fünf Paare brüteten nun regelmäßig im Landkreis Neu-Ulm, und zwar in Nestern auf den Kirchen in Unterelchingen, Tiefenbach und Unter- sowie Oberroth. Weitere Domizile hätten die großen Vögel auf den Schlössern in Illertissen und Weißenhorn gefunden.

Sobald Schnee und Eis dem sonnigen Frühjahr weichen, soll die neue Tümpellandschaft im Ried nicht nur Vögeln eine Heimat bieten: Auch Insektenarten wie die Sumpfschrecke und Schmetterlingsarten wie der Randringperlmuttfalter mit seinen glänzenden Flügeln oder der Scheckenfalter fühlten sich dort wohl, erzählt Angerer.

Die Anlage des Biotops kostet einige Tausend Euro. Die kommen aus der Landkreiskasse und aus einem Fördertopf des bayerischen Naturschutzfonds. Wenig Geld für eine große Wirkung, wie Angerer hofft: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut.“ Zumal das Biotop abseits liege und die Tiere dort ihre Ruhe hätten. Zumindest, nachdem die Bagger abgezogen sind.