2017-07-03 11:00:00.0

Ulm Im Takt der Theatertage

Für das baden-württembergische Bühnenfestival hat sich das Haus herausgeputzt und ein bisschen umgebaut. Bei der Eröffnung gibt es Lob für das Format – und auch die Stadt. Von Dagmar Hub

Lila Luftballons zieren die gelben Straßenbahnbau-Absperrungen, und türkisfarbene Schrift über dem Eingang des Theaters Ulm feiert in Großbuchstaben die „Theatertage“. In Ulm findet zehn Tage lang ein Großereignis der baden-württembergischen Theaterszene statt, das alle zwei Jahre veranstaltete Treffen der festen Theater im Ländle. 30 Häuser sind mit Produktionen zu Gast, darunter 13 Kinder- und Jugendtheater. Das Theater Ulm hat sich für die Gäste herausgeputzt, nicht nur von außen. Im unteren Foyer lädt ein Festival-Café in passendem Türkis die Besucher ein; den Garderoben gegenüber bitten Regisseurin Ana Zirner und Martina Missel von „Satellit Produktion“ im „Laboratorium für polyphone Zukunft“ Menschen für ein Recherche-Projekt zu Gespräch und selbstgemachter Zitronenlimo.

Fußbodenmarkierungen im ganzen Theater leiten die Besucher zu den Zielen, die sie suchen. Zirner und Missel, positioniert nah am Eingang, merken den Besucherandrang am stärksten. „Wo ist die Kantine? Wo sind die Toiletten?“, werden sie gefragt. „Das ist lustig. Die Leute meinen, wir seien hier vom Theater!“, stellt Ana fest, die die Besucher freundlich duzt und Auskunft gibt, wo sie sich auskennt. Ihre eigene Zielsetzung ist jedoch das Sammeln und Nachspielen von lokalen Ulmer Traditionen – vom Fischerstechen bis zur türkischen Hochzeit. Etwa jeder zweite Ulmer sei kein „Biodeutscher“, sagt sie; tatsächlich hätten aber etwa 60 Prozent der Menschen in Ulm Migrationshintergrund, wenn man die Auswirkungen des Geburtsortprinzips berücksichtigt. „Wir wollen die Leute einladen, ihre Traditionen zu erzählen.“ Aus den Geschichten will das Künstlerkollektiv den Entwurf einer neuen Tradition gestalten. Uraufführung dessen wird am 4. November dieses Jahres sein.

Die 23. baden-württembergischen Theatertage sind zugleich die vierten in Ulm: kein schlechter Schnitt für die Stadt, die sich einst als erste deutsche Stadt ein festes Theater leistete. Als Kraftwerke, aus denen Impulse gesendet werden für die Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft bezeichnete Ulrich von Kirchbach, Vorsitzender des Landesverbandes des Deutschen Bühnenvereins, Theater bei der Eröffnungsveranstaltung im Großen Haus. Staatssekretärin Petra Olschowski lobte den Austausch, der durch die Versammlung verschiedener Spielformen im Rahmen von Theatertagen an einem Ort entstehen kann. Theater stelle an Menschen Fragen. Es gehe um Interpretationen, um Populismus, um politisches Theater, um Anstöße, sagte Olschowski. Diese Impulse seien unverzichtbar, „wenn wir uns mit sozialen, gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen beschäftigen“. Das bedeute auch, schwierige Aspekte zu benennen. Die Landesregierung sehe mit Freude die Entwicklung der Kinder- und Jugendtheaterszene, sagte Olschowski und lobte die Stadt Ulm für die Etablierung der Jungen Ulmer Bühne.

Als Wertschätzung für Intendant Andreas von Studnitz beurteilte Oberbürgermeister Gunter Czisch, dass die Theatertage unter das Motto „Jetzt“ gestellt wurden – was auch von Studnitz’ aktuelles Spielzeitmotto gewesen war. Dieses Festival-Motto war bei allen Gastrednern sehr gegenwärtig: Theater hole die Menschen ab, wenn es im Jetzt greift, sagte Staatssekretärin Olschowski; Tolstoi- und Buddha-Zitate zum Jetzt wurden bei der Eröffnungsveranstaltung bemüht. Von Studnitz selbst, Urheber des Spielzeit-Mottos, freute sich, dass Theatertage als „Schaufenster ins Ländle“ der gastgebenden Stadt zeigen, dass sie mit den finanziellen Anstrengungen, ein Theater zu fördern, nicht allein ist. „Ein Stadttheater ist kein Luxus“, betonte er bei der Eröffnung.

Die Theatertage laufen noch bis einschließlich Sonntag, 9. Juli. Täglich stehen für gewöhnlich drei Produktionen auf dem Programm. Genauere Informationen und Karten gibt es unter theatertage-bw.de oder an der Theaterkasse, Telefon 0731/161-4444.