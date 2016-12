2016-12-25 16:01:00.0

Vöhringen Immer Ärger mit Ekel Alfred

Das Laientheater Podium 70 holt die Kultserie „Ein Herz und eine Seele“ auf die Bühne. Das Ergebnis kann mit dem Original durchaus mithalten. Von Ursula Katharina Balken

Wie sagte Regisseur Peter Kelichhaus bei der Probenarbeit zur Podium-70-Aufführung des Stücks „Ekel Alfred“: „Die Zuschauer sollen mal richtig lachen können.“ Er hatte nicht zu viel versprochen: Kaum hatte sich bei der Premiere im evangelischen Gemeindehaus der Vorhang geöffnet, da saß bereits die erste Pointe.

Die TV-Serie „Ein Herz und eine Seele“ um den ewigen Grantler Alfred Tetzlaff hat so etwas wie Kultstatus. Im Publikum in Vöhringen lassen sich die Kenner sehr schnell ausmachen, denn sie lachen manchmal sogar vor dem Gag, weil sie wissen, was kommt. Zwei Episoden aus dem reichen Fundus der Serie von Wolfgang Menge hatte Kelichhaus ausgesucht: „Der Sittenstrolch“ und „Urlaubsvorbereitungen“. Beide Einakter waren zeitgemäß modifiziert. Außerdem sind kleine Spitzen eingewoben, die sich auf die aktuelle politische Situation beziehen. Aber die kleinen Bosheiten und Sticheleien bleiben erhalten, was der Aufführung den nostalgischen Charme verleiht. Den genießen die Zuschauer in vollen Zügen.

Zunächst also „Der Sittenstrolch“. Alfred Tetzlaff wird verdächtigt, öffentlich Ärgernis erregt zu haben. Ein dringendes Bedürfnis hat er an der Wand des an diesem Tag geschlossenen Pissoirs erledigt. Das bringt die Polizei ins Haus Tetzlaff. Ohne Polizei geht es auch nicht im zweiten Stück „Urlaubsvorbereitungen“. Denn wenn jemand am helllichten Tage im Taucheranzug über die Straßen tappt, erregt das Verdacht beim Ordnungshüter. Und Alfred hat jede Menge Probleme, denn er kann sich nicht ausweisen.

Otmar Walcher als Alfred Tetzlaff ist nicht so proletenhaft wie die TV-Figur. Er spielt „seinen“ Alfred, der allerdings auch an allem herum meckert, boshaft kommentiert, moniert, mosert – eben ein richtiges Ekel. Aber der Preis des Abends gebührt Ute Leitner als Ehefrau Else. Sie mimt das einfältige Hausmütterchen mit schleppender, leichter Sing-Sang-Sprache. Ihre naiven Fragen, von keiner Sachkenntnis getrübt, bringen Alfred in Rage und die Besucher zum Lachen.

Spielleiter Kelichhaus macht aus den zwei Einaktern eine Comedy-Show, gut gemacht, die Pointen sitzen an den richtigen Stellen. Lang anhaltender Applaus bei der Premiere.

(Weitere Aufführungstermine: 26. Dezember, 19.30 Uhr; 31. Dezember, 18.30 Uhr; 5., 7., und 13. Januar, 19.30 Uhr, sowie 15. Januar, 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kelichhaus, Vöhringen, oder unter der Telefonnummer 07306/32678.)