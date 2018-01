2018-01-25 05:55:00.0

Ulm/Ehingen Messerstecher von Ehingen soll für zehn Jahre in Haft

Der Richter erkennt mildernde Umstände. Dennoch will der 25-Jährige, der seine Ex-Freundin und deren Ex-Freund angegriffen hat, das Urteil wohl nicht akzeptieren. Von Stefan Kümmritz

Das Landgericht Ulm hat gestern im Prozess gegen Burak B. sein Urteil gesprochen. Der 25-jährige Ehinger hatte im Mai 2017 seine Ex-Freundin Jessica R. mit einem Metzgermesser lebensgefährlich und deren Ex-Freund leicht verletzt (wir berichteten). Jetzt soll Burak B. für zehn Jahre in Haft, an den früheren Freund von Jessica R. 4000 Euro Schmerzensgeld bezahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Der Verteidiger von Burak B. erklärte nach dem Urteil, dass er und sein Mandant höchstwahrscheinlich in die Revision gehen werden.

Richter Gerd Gugenhan trug noch einmal den Tathergang vor. Er erklärte, der Angeklagte werde wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Burak B. habe vom früheren Freund von Jessica R. abgelassen, nachdem er diesen mit dem Messer leicht im Gesicht verletzt hatte. Daher könne in diesem Fall nur von einem bedingten Tötungsvorsatz, auf jeden Fall aber von gefährlicher Körperverletzung geredet werden.

Burak B. glaubte, Besitzansprüche auf seine Ex-Freundin zu haben

Anders liege der Fall bei Jessica R. Die Tat des Beschuldigten müsse als versuchter Mord aus niederem Beweggrund gewertet werden. Burak B. habe fest geglaubt, Besitzansprüche auf Jessica R. zu haben. Am Abend vor der Tat habe er gegenüber seiner Mutter und seiner Cousine klar geäußert, seiner Ex-Freundin werde Schlimmes passieren, wenn sie nicht bei ihm bleibe, ja wenn er sie in der Wohnung ihres Ex-Freunds erwischen würde. Genau das geschah: Burak B. entdeckte die beiden gemeinsam im Bett. Als Jessica R. Burak B. anherrschte: „Verpiss dich“, griff er erst ihren Ex-Freund und dann sie an.

Der Richter führte an, es gebe auch manches, das für Burak B. spreche: „Er hat die Tat im Wesentlichen eingeräumt, er hat sie spontan begangen, er kam nicht bewaffnet an den Tatort und es war ein unglücklicher Zufall, dass das Tatwerkzeug auf dem Tisch lag.“ Gerd Gugenhan hielt dem Angeklagten auch zugute, dass er sich bei Jessica R. entschuldigt habe, allerdings nicht bei deren Ex-Freund. „Seine Bedingungen des Aufwachsens waren nicht ideal“, sagte der Richter, „aber Hilfsangebote hat er auch weitgehend abgelehnt.“ Der Staatsanwalt und die Anwältin des früheren Freund von Jessica R. hatten zwölf Jahre und sechs Monate Haft gefordert, der Anwalt der Nebenklägerin Jessica R. sogar lebenslang.

Die Vorstrafen spielen beim Urteil eine Rolle

Der Verteidiger hingegen hatte sieben Jahre Gefängnis für angemessen gehalten. Für die Verurteilung und die Höhe der Strafe waren gemäß der Worte des Richters verschiedene Dinge maßgeblich. Gugenhan zählte die Tat selbst auf, die zahlreichen Vorstrafen von Burak B. und die Tatsache, dass er gegen seine Bewährungsauflage Alkoholverbot verstoßen hatte – der Ehinger war erst ein halbes Jahr vor der Tat vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Außerdem führte der Richter an, dass Burak B. zu Beginn den früheren Freund von Jessica R. beschuldigt hatte, dieser habe ihn angegriffen. Auch die aus der Tat entstandenen körperlichen Einschränkungen bei der Geschädigten spielten eine Rolle: Narben und psychische Beeinträchtigung bei Jessica R. und ihrem Ex-Freund. „Es wurde alles gegeneinander abgewogen“, sagte Gerd Gugenhan, „und dem Angeklagten konnte eine gewisse Milderung zugestanden werden.“ Sonst wäre die Strafe noch höher ausgefallen.

Der Staatsanwalt meinte zum Urteil: „Auch wenn die Strafe unter unserer Forderung geblieben ist, geht das Urteil in Ordnung.“ Demgegenüber sagte der Verteidiger von Burak B.: „Ich hätte mir eine wesentlich geringere Strafe vorstellen können. Wahrscheinlich gehen wir in Revision. Jetzt werden wir erst einmal abwarten, was genau in der schriftlichen Urteilsbegründung steht.“