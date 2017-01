2017-01-31 09:00:00.0

Neu-Ulm Misstrauensantrag gegen Taxi-Bosse

Vor der heutigen Generalversammlung der Neu-Ulmer Genossenschaft kochen die Emotionen hoch. Mitglieder sprechen von der 77077-Bande, die hinter Veruntreuungen stecke. Von Oliver Helmstädter

Für zwei der insgesamt drei Vorstände der Genossenschaft Donau-Taxen dürfte die außerordentliche Generalversammlung heute Abend in der Sportgaststätte „Gut Holz“ kein angenehmer Termin werden: Per einem unserer Zeitung vorliegenden Misstrauensantrag wollen fünf Mitglieder der Genossenschaft den Rückzug von zwei namentlich genannten Vorstandsmitgliedern.

Über Jahre hinweg verschwand wie berichtet Geld aus den Kassen der Genossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm. Zahlreiche finanzielle Unregelmäßigkeiten sind einer unserer Zeitung vorliegenden „Sonderprüfung“ des bayerischen Genossenschaftsverbandes zu entnehmen. Die Justiz hat bereits ein Auge auf das verschwundene Geld und die Verantwortlichen gerichtet: Gegen eine frühere Mitarbeiterin des ehemaligen Vorstands der Neu-Ulmer Taxi-Genossenschaft wurde Anklage wegen Untreue erhoben.

In ihrem „Misstrauenantrag“ benannten Schreiben werfen die Verfasser den Vorständen vor, sie würden einen „Hauptverdächtigen“, der Mitglied der Genossenschaft sein soll, bewusst decken. Die frühere Mitarbeitern, gegen die Anklage erhoben wurde, sei „eine als Ersatztäterin vor’s Loch geschobene ehemalige Buchhalterin.“

Bis heute hätten die Vorstände keine Anstalten gemacht, veruntreute Beiträge von dem Hauptverdächtigen zurückzufordern „geschweige denn Strafanzeige zu erstatten“. In den Jahren 2010 bis 2015 wurde wie berichtet den Rechnungsprüfern zufolge an Geldautomaten der Sparkasse Bares in Höhe von 112 255 Euro abgehoben. Und das offenbar ohne jede Berechtigung. Im vorliegenden Misstrauenantrag ist nur von 16000 Euro die Rede, die ungerechtfertigterweise an ein anderes Mitglied ausbezahlt worden seien. Doch anstatt zu versuchen, die Missstände aufzuklären forderte der Vorstand dem Schreiben nach von den Mitgliedern der Genossenschaft einen schriftlichen Verzicht auf Ansprüche aus den veruntreuten Geldern.

Als „77077-Bande“ sei die Gruppe unter Taxifahrern bekannt. Hintergrund der Namensgebung ist offenbar ein Konkurrenzkampf unter Taxifahrern, der mit unfairen Mitteln ausgetragen werde. Die Telefonnummer 0731/77077 sei durch die „Bande“ zum Nachteil der normalerweise kommunizierten Nummer der Donau-Taxen (0731) 77000 bevorzugt worden. Die Rede ist von Sabotageaktionen.

Die genossenschaftlichen Spielregeln würden bei den Donau-Taxen ignoriert. Sämtliche Bemühungen der unzufriedenen Taxifahrer sich bei den Vorständen Gehör zu verschaffen, seien gescheitert. Auch das schriftliche Mitteilen der Missstände per Einschreiben habe keine Wirkung gehabt. Auch für unsere Zeitung war keine Stellungnahme der Beschuldigten zu bekommen. Nun hätte ein Teil der Unterzeichner des Misstrauenantrags die Zahlung ihrer Beiträge ausgesetzt. Geld gebe es erst wieder, wenn bei den Donau-Taxen wieder eine genossenschaftliche Kultur einziehe.

Die Eröffnung eines zivilrechtlichen Verfahrens gegen alle Vorstände und Aufsichtsräte zwischen 2010 und 2015 zur Feststellung der Verantwortlichkeit und der Aufsichtsverletzung wird offenbar von den zwei Beschuldigten Vorständen angestrebt.

Zumindest ist dies Punkt zwei der Tagesordnung der Generalversammlung, die ihre Unterschriften trägt.