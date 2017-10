2017-10-10 18:30:00.0

Weißenhorn Oldtimer-Liebhaber fällt auf Betrüger herein

Ein Mann hat übers Internet drei alte Motorräder bestellt. Doch die vermeintlich sichere Bezahlvariante entpuppte sich als Falle.

Ein Liebhaber historischer Fahrzeuge aus Weißenhorn ist beim Kauf von drei Oldtimer-Motorrädern Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, kaufte der Mann die Zweiräder im Gesamtwert von mehr als 10000 Euro vor einigen Wochen über eine Internetplattform. Der Kontakt mit dem im Ausland sitzenden Verkäufer kam nur über eine E-Mail-Adresse zustande. Das Geld sollte zunächst auf ein Treuhandkonto gehen, sodass eigentlich kein Risiko für den Käufer bestehen sollte. Der Mann überwies auch das Geld, erhielt aber bis zum heutigen Tag keine Lieferung. Es stellte sich heraus, dass die vom vermeintlichen Verkäufer per E-Mail geschickten Unterlagen gefälscht waren und das Geld nicht auf ein Treuhandkonto ging, sondern auf ein Privatkonto im Ausland. Um das zu verhindern, empfiehlt die Polizeiinspektion Weißenhorn Käufern grundsätzlich, vor einer möglichen Überweisung die Kontodaten eines Treuhanddienstes auf dessen offizieller Internet-Seite zu überprüfen. So wäre auch in dem Fall der Schwindel schnell aufgeflogen. (az)