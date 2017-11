2017-11-20 07:00:00.0

Ulm Popstar Anastacia grüßt vom Münster

US-Sängerin Anastacia ist mit ihrer Schwester in Ulm unterwegs. Vom höchsten Kirchturm der Welt zeigt sie sich beeindruckt.

US-Popstar Anastacia („I’m Outta Love“, „Paid My Dues“) hat am Samstag in Ulm den höchsten Kirchturm der Welt bestiegen. Die 49-Jährige, die am Abend bei der Radio-7-Charity-Night auftrat, zeigte sich sehr beeindruckt vom Münster. In der Glockenstube des Ulmer Münsters warten an diesem Samstagnachmittag etliche Journalisten auf die Sängerin. Kamerateams haben ihre Ausrüstung nach oben geschleppt. Wie Anastacia auf den Münsterturm steigt, darf nicht gefilmt werden. Keucht sie? Ist sie fit? Genießt sie die Aussicht? Das bleibt ihr Geheimnis.

In der Glockenstube sind dann alle Star-Allüren vorbei. Gut gelaunt gibt Anastacia Interviews, beantwortet geduldig Fragen. Als Amerikanerin sei sie an Aufzüge gewöhnt, der Münsterturm mit den Stufen eine eigene Herausforderung: „Ich habe zwei Mal den Krebs besiegt, nun bin auch noch auf das Ulmer Münster geklettert“, sagt die Sängerin. Die Künstlerin hat sich vor ihrem Aufstieg auch im Gotteshaus umgeschaut: „Ich bin tief beeindruckt von der Leistung der Menschen, die das Münster gebaut haben.“ Kirchen seien für sie ein Ort der Spiritualität und der Religion: „Für mich ist die Religion ein Weg zur Liebe, zum Frieden und zur Verständigung.“ Bei Schwierigkeiten oder Problemen sei es oftmals hilfreich, eine Kirche aufzusuchen und dort nach Antworten zu suchen.

Und trotz des anstrengenden Aufstiegs hat Anastacia noch genug Puste für ein kurzes Interview. Sie sagt: „Songs zu schreiben und damit aufzutreten, war mir nie genug.“ Sie wolle „eine Botschaft verbreiten, die aus dem Herzen kommt, damit Menschen sich besser fühlen“.

Dann ist Zeit für den Eintrag ins Gästebuch. Draußen entstehen Mini-Videos, die Anastacia und ihre Schwester Shawn direkt absenden: „Für unsere Mama in Amerika!“ Wie zwei Teenager ziehen die beiden Frauen Grimassen.

Genug von Interviews, Selfies, Videos. Jetzt will Anastacia sich selbst besser fühlen. Seit Stunden habe sie nichts gegessen, sagt sie. Und um Punkt 15 Uhr, als die Glocken schlagen, heißt es: „Time for dinner“ – „Zeit zum Essen“. Am Abend ist Anastacia Stargast der Charity-Night. Doch Anastacia hat ihren Kollegen viel voraus – den Ausflug auf den Münsterturm: „Von dort oben konnte ich ja fast die Erdkrümmung erkennen“, sagte sie. (lmö)