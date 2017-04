2017-04-11 21:00:00.0

Neu-Ulm/Senden Schurken in Strümpfen: Polizei schnappt Bande

Drei Männer steigen in 60 Gebäude in ganz Süddeutschland ein. Ihre Diebesserie endet jedoch in Neu-Ulm - weil sie auf der Flucht zu ungeschickt waren. Von Katharina Dodel

Die Bewohner im Sendener Altenheim schliefen tief und fest, als die drei Männer zuschlugen: Die Diebesbande ist in der Nacht zum 29. März in das Haus Konrad eingebrochen und hat den Tresor mit 1000 Euro Inhalt gestohlen. Doch das war nur eine von insgesamt 60 Taten, die auf das Verbrecherkonto der drei Männer geht. Diese haben es in ganz Süddeutschland auf mehrere soziale und öffentliche Einrichtungen abgesehen. Jetzt wurde den Dieben das Handwerk gelegt.

Bei den Männern handelt es sich um eine Gruppe Rumänen im Alter zwischen 27 und 37 Jahren aus dem Raum Erding und Waldkraiburg, die schon seit September 2016 im Visier der dortigen Kriminalpolizei ist. Wie die Erdinger Beamten mitteilt, waren die Täter in den meisten Fällen auf der Suche nach Tresoren, die sie entweder aufbrachen, mit gefundenen Schlüsseln aufsperrten oder gleich komplett mitnahmen – wie im Fall Senden.

ANZEIGE

Ihr Beutezug anschließend in Neu-Ulm war dann jedoch ihr letzter: Dort brachen die drei Männer in die Emil-Schmid-Schule ein. Wie Reinhard Husch von der Kriminalpolizei auf Nachfrage der Neu-Ulmer Zeitung mitteilt, fanden die Täter in der Mittelschule wenige 100 Euro Bargeld in einer Geldkassette im Lehrerzimmer. Anschließend machten sich die Diebe am Tresor zu schaffen – ohne Erfolg. Denn die drei wurden bei ihrem kriminellen Vorhaben gestört. Die Alarmanlage der Schule löste gegen 0.30 Uhr plötzlich aus und rief den Hausmeister auf den Plan. Die Einbrecher wurden nervös und suchten das Weite. Der Schulmitarbeiter rief nach Huschs Angaben sofort die Polizei. Die Ermittler in Erding wurden wenig später auf die Langfinger aufmerksam und stoppten sie auf Höhe Dachau – offenbar in Socken. Denn die Männer haben sich noch in Ludwigsfeld ihrer Schuhe entledigt. Wohl um ihre Spuren zu vertuschen. Doch da haben sie die Rechnung ohne die Neu-Ulmer Polizei gemacht: Diese entdeckte die Fußbekleidung neben gelben Säcken an der Memminger Straße. Die Sohlen stimmen mit den Spuren am Tatort überein, bestätigt Husch.

Und die Männer hinterließen noch mehr am Tatort: einen hohen Sachschaden. Wie der Kripo-Sprecher mitteilt, war dieser an der Schule mit 5000 Euro deutlich höher als der Beuteschaden. Das war auch in den anderen 59 Fällen so: Denn nach Angaben der Polizei Erding liegt die Beute im hohen fünfstelligen Eurobereich. Die Kosten, die durch die Zerstörung entstanden sind, seien um ein Vielfaches höher.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter immer nach demselben Muster vorgingen: Durch „Glassprengen“ brachen sie in die jeweiligen Gebäude ein. Dabei stachen sie mittels Hebelwerkzeug in die Dichtung zwischen Fensterrahmen und Verglasung und brachten so das Glas zum Bersten. Wie Husch erzählt, sei es nicht ungewöhnlich, dass Banden nach System vorgehen. „Manchmal hebeln sie Fenster auf, manchmal schlagen sie Scheiben ein.“ Zudem sei zu erkennen, dass sich diese „Berufseinbrecher“ spezialisieren: „Manche haben es – wie im aktuellen Fall – auf Schulen, Kindergärten oder Altenheime abgesehen, andere auf Autos, wieder andere auf Lastwagen.“

Die drei Einbrecher sitzen nun in Haft

In all diesen Fällen haben sich die Diebe nur aus dem einen Grund zusammengetan: durch Einbrüche viel Geld zu erbeuten. Zumindest im Fall der Glassprenger-Bande ging das schief. Die drei Männer wurden von der Polizei festgenommen und sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Einbrecher bekamen offenbar Unterstützung von einem vierten Mann. Gegen diesen reichen die bisherigen Erkenntnisse für einen Haftbefehl jedoch nicht aus, so die Polizei Erding.

Die Auswertung und Zuordnung der Spuren von 60 Tatorten wird die Ermittler der Kriminalpolizei Erding noch einige Wochen beschäftigen.