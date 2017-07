2017-07-18 15:02:00.0

Ulm Selbermachen aus Prinzip

Brauerei, Metzgerei, Bäckerei, Brennerei, Imkerei und eine Nudelmanufaktur. Diese Bandbreite bei Gastromenü im Ulmer Donautal gilt als deutschlandweit einzigartig. Von Oliver Helmstädter

Die Macher der Sendung mit der Maus hätten große Freude an der Firma Gastromenü: Ein Besuch am Stammsitz im Ulmer Donautal ist wie ein Schnellkurs in Sachen Lebensmittelproduktion. 10000 Menschen am Tag sind „Tischgäste“, wie es Thomas Eifert, der Chef des mittelständischen Cateringunternehmens, ausdrückt. So gut wie alles was auf die Tafeln der Kantinen von Firmen, Schulen, Altenheimen oder Kliniken kommt, ist aus eigener Fertigung: von der Weißwurst, über Nudeln, Backwaren, Honig, Eiscreme, Fruchtquark bis hin zu Bier und Schnaps. „Mit dieser Fertigungstiefe sind wir in Deutschland einzigartig“, sagt Eifert, der am Montag Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch durch die vielfältige Manufaktur führte.

Einzigartig in der Republik ist wohl auch die Bandbreite an verschiedenen gastronomischen Konzepten, für die hier produziert wird. Den Betrieb mit 100 Mitarbeitern in Donautal und 650 insgesamt, verlassen Produkte, die im Michelin-Stern tragenden Eifert-Restaurant Lago serviert werden aber auch Menüs für Kindergärten oder Flüchtlingsunterkünfte. Trotz dieser Bandbreite verrate Eifert aber niemals seine Grundsätze: Gekocht werde nur frisch – ohne Tiefkühlware und immer ohne jegliche deklarationspflichtige Zusatzstoffe. Eifert: „Wir sind die Selbermacher.“ Als der heute 56-Jährige 1989 die „Fernküche Donautal“ übernahm, habe er sich schon bald entschlossen einen „radikal anderen Weg“ einzuschlagen. Und so kochen in mehreren 125-Liter-Töpfen Rinderknochen als Soßenbasis – weil Instant-Produkte bei Eifert nicht auf die Teller kommen. Einen Raum weiter in der Pattserie entstehen Schokohörnchen und Toblerone-Eis in Handarbeit.

38 eigenen Laster der Firma fahren jeden Tag um die 7000 Kilometer zu den verschiedensten Kunden. Bis Stuttgart, Augsburg, ins Allgäu oder zum Bodensee. Allein 5500 Essen für Schulen und Kindergärten verlassen jeden Tag die Großküchen. Und es würden immer mehr. Denn gesunde Küche mit frischen Produkten aus der Region als Prinzip komme in öffentlichen Einrichtungen immer besser an, auch wenn er freilich nicht der billigste Anbieter sei. Gastromenü ist ein geschlossenes System: Weil bei Gastromenü quasi nur auf Bestellung produziert wird, könne sehr effektiv kalkuliert werden. Jede Wurst, jedes Croissant hat schon einen fixen Annehmer, bevor überhaupt produziert werde. Damit ist das Unternehmen um den qualitätsmindernden Wettlauf in Richtung möglichst langer Haltbarkeiten befreit. Pasteurisieren, schwefeln oder begasen fällt weg.

Seit zweieinhalb Jahren betreibt Eifert, studierter Ingenieur und gelernter Koch, im Donautal sogar eine eigene Brauerei. An drei Tagen der Woche wird gebraut und es entstehen 1500 Liter Bier, die exklusiv in den Eifert-Lokalen Lago, Bella Vista und im Wiley Club verkauft werden. „Es gehört viel Passion dazu“, sagt Eifert, dessen drei Söhne ebenfalls in der Gastronomie tätig sind. Durch diese Passion entstehe immer wieder Neues: So wie etwa Oatmeal Stouts oder bourbonfassgelagerte Biere. Und im Neu-Ulmer Wiley Club, den Eifert derzeit wie berichtet für zwei Millionen Euro umbaut, wird eine eigene Gin-Brennerei entstehen. Auch in der eigenen Metzgerei tut sich was: Ein Dorn im Auge Eiferts ist schon immer der Import von Rindfleisch aus Südamerika. Dies sei zwar in der Tat sehr schmackhaft, doch die Einfuhr sei nun mal wenig nachhaltig. Versuche mit der Trockenreifung („Dry Aging“) von bayerischem Fleckvieh verliefen derart vielversprechend, dass Eifert nun im großen Stil einsteigen will. Pläne für eine 20 mal zwölf Meter große Kammer eigens für das ursprüngliche Reifeverfahren würden bald umgesetzt. Alles im Dienste der Regionalität: Damit künftig auch Steaks von Weltrang aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen können.