2017-10-03 07:01:00.0

Senden Senden will Fair-Trade-Stadt werden

Für den Titel müssen einige Kriterien erfüllt werden. Vereine können sich engagieren. Von Carolin Oefner

Kaffee aus ökologischem Anbau, mehr Geld für Bauern in Dritte-Welt-Ländern und faire Waren: Die Stadt Senden will insgesamt gerechter handeln und bewirbt sich deswegen um den Titel „Fair-Trade-Stadt“. Dazu müssen fünf Kriterien erfüllt werden. Bürgermeister Raphael Bögge informierte die Stadträte in der jüngsten Sitzung über den aktuellen Stand der Planung.

Beschluss Der Stadtrat muss als erstes Kriterium einen einstimmigen Beschluss fassen, dass die Stadt den Status erhält. Dies wurde bereits am 1. Oktober 2016 erledigt.

Steuerungsgruppe Als Nächstes muss eine Steuerungsgruppe gebildet werden, die die Rahmenbedingungen für die Bewerbung zur „Fair-Trade-Stadt“ koordiniert. Die Gruppe besteht aus mindestens drei Personen. Fest steht bereits Jörg Portius, der für die Verwaltung mitwirkt. Noch unbesetzt sind die Positionen für jeweils ein Vertreter des Handels und einen der Zivilgesellschaft. Zudem wünscht sich die Verwaltung, dass weitere Personen aus Kirche, Vereinen oder Schulen mitmachen.

Produkte Um „Fair-Trade-Stadt“ zu sein, müssen selbstverständlich auch fair gehandelte Produkte in Senden angeboten werden. Beispielsweise in Cafés, Restaurants oder Einzelhandelsgeschäften. Wie viele Orte zum Vertrieb gefunden werden müssen, hängt von der Einwohnerzahl ab. Für Senden mit seinen rund 24000 Bewohnern bedeutet das: fünf Geschäfte, drei Gastronomiebetriebe, eine Schule, ein Verein, eine Kirche. Die Verwaltung hat eine Bestandsaufnahme gemacht: Fair-Trade-Artikel werden bereits bei Aldi, im Weltladen, im Schmid Naturmarkt, im Marktkauf und im Netto angeboten. Als Gastronomiebetriebe sollen die gewählt werden, mit denen die Stadt Senden einen Pachtvertrag hat.

Einrichtungen Wie oben genannt müssen in einer Schule, einem Verein und einer Kirche fair gehandelte Produkte angeboten werden. Außerdem ist einmal pro Jahr eine Aktion zu dem Thema zu veranstalten. Zurzeit gibt es im Büro des Bürgermeisters fair gehandelten Kaffee und die Stadt könnte die Geschenke für Jubilare dementsprechen umstellen. In der Wirtschaftsschule werden schon faire Produkte am Tag der offenen Tür verkauft, möglich wären in Zukunft auch Bleistifte aus geeigneter Herstellung. Der Seniorentreff könnte außerdem ebenso auf fair gehandelten Kaffee umstellen.

Öffentlichkeitsarbeit Vier Artikel sollen pro Jahr erscheinen, in denen Fair Trade thematisiert wird. Dazu zählen auch Veröffentlichungen auf der Internetseite der Stadt Senden.

Die genaueren Möglichkeiten werden derzeit in der Verwaltung noch abgestimmt. Die Stadträte begrüßten die bisherigen Ideen.

Infoveranstaltung Die Stadt Senden informiert interessierte Bürger am Donnerstag, 9. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus über das Projekt. Dabei sein wird Felizitas Smith, die für diesem Bereich zuständig ist.