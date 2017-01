2017-01-23 09:00:00.0

Weissenhorn Shakespeare mit bayerischer Note

Das Münchner Sommertheater spielt „Ein Sommernachtstraum“ in Weißenhorn. Warum das Stück Freude bereitet - trotz Überlänge. Von Marcus Golling

Bescheidenheit ist nicht des Webers Sache. Auch nicht als Laiendarsteller. Pyramus? Zwar kein Tyrann, könne er aber trotzdem spielen – Tränen der Rührung beim Publikum seien dann gewiss. Und dessen Angebetete Thisbe gleich mit. Und den Prolog könnte er auch noch übernehmen. Der Weber Zettel, der später einen Eselskopf verpasst bekommt, ist eine der berühmtesten Figuren in William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. In der Fassung des Münchner Sommertheaters, mit der dieses in Weißenhorn zu Gast war, heißt er nicht Zettel, sondern Knoten. Und er ist ein bayerisches Urviech.

Jedes Jahr kommt das von Ulrike Dissmann gegründete Amateurtheater, das jeden Sommer im Englischen Garten spielt, aus der Landeshauptstadt mit seiner aktuellen Produktion in das Historische Stadttheater der Fuggerstadt – eingeladen von der Kulturinitiative „s’Brett im Schtoi“ aus dem benachbarten Pfaffenhofen. Ein sicherer Hit: Auch dieses Jahr waren alle drei Vorstellungen ausverkauft. Das Sommertheater hat sich der klassischen Komödie verschrieben – „Ein Sommernachtstraum“, geschrieben vor circa 420 Jahren, ist DIE klassische Komödie: ein verträumtes und zauberhaftes Verwirrspiel um Liebende, Elfen – und um bereits erwähnte Handwerker, die ihrem Herzog zu Ehren ein Theaterstück proben wollen.

Das Münchner Sommertheater widmet sich dem Stoff nach 1999 bereits zum zweiten Mal. Und wie auch sonst weiß die junge Truppe zu überzeugen, wenn auch nicht alle Rollen gleichermaßen überzeugend besetzt sind. Der Text klingt in der Übersetzung von Regisseurin Ulrike Dissmann zwar überraschend unschuldig und altertümlich („Zwei Busen ja, doch eine Treue nur“), die Inszenierung verzichtet auf jegliche Neudeutung – und doch ist der Besuch eine Freude: Herzallerliebst, wenn die Elfen ihrer Königin ein zartes „La-di-lei-la“ als Schlaflied singen, bitterböse, wenn der ebenfalls mit dezent bayerischem Zungenschlag parlierende Kobold Puck (Stefan Tourneur) in einem Lied die sexuelle Sinnfrage stellt („Warum muss sich der Mann beweiben? Warum lässt er’s nicht einfach bleiben?“) – und herrlich doof-derb, wenn die künstlerisch überaus unbeholfenen Handwerker ihr Stück probieren.

Der Liebeszauber jedoch verpufft ein wenig: Das amouröse Hin-und-her hat in diesem „Sommernachtstraum“ ein gewisses Nervpotenzial – was auch daran liegt, dass die Inszenierung mit rund drei Stunden reiner Spieldauer definitiv zu lang geraten ist. Dafür wird es am Schluss richtig zauberhaft: Dann pustet das gesamte Ensemble Seifenblasen in Richtung Publikum – sie zerplatzen wie die Erinnerungen der Protagonisten an diese seltsame Nacht.