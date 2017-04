2017-04-29 05:05:00.0

Landkreis Wo (hoffentlich) in den Mai getanzt wird

Veranstalter hoffen auf besseres Wetter. Die ersten Feiern sind bereits ausgefallen

Eigentlich wären die Burlafinger die ersten gewesen, die mit Spaß in den Mai starten. Doch das Wetter spielte am Donnerstag leider nicht mit – und so musste die Maifeier notgedrungen wegen des schlechten Wetters ausfallen. Andere festen etwas später – und habenvoraussichtlich mehr Glück, denn die Vorhersagen für das Wochenende lesen sich recht freundlich. Wo unter anderem gefeiert wird, lesen Sie hier:

Neu-Ulm Auf dem Rathausplatz wird am heutigen Samstag um 18 Uhr der Maibaum zu den Klängen der Stadtkapelle aufgestellt, mit dabei sind auch der Gebirgstrachtenerhaltungsverein Almrausch und die Freiwillige Feuerwehr. Ab 19 Uhr heißt es: Rock in den Mai mit den Bands Two Generations und Cry Sis. Vor dem ehemaligen Rathaus in Pfuhl veranstaltet der Vereinsring ab 18 Uhr seine Maifeier.

Senden Die Maibaumfeier der Freiwilligen Feuerwehr Senden beginnt am morgigen Sonntag um 18 Uhr auf dem alten Marktplatz. Der Trachtenverein Senden und die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg gestalten die Feier musikalisch.

Aufheim Der Maibau in Aufheim wird seit einigen Jahren wieder in traditioneller Weise von vielen Männern mit Holzstangen nach oben geschoben. Die Vereinsgemeinschaft veranstaltet wie jedes Jahr die Feier. Sie steigt am heutigen Samstag. Wenn der Baum steht, verkünden dies die Böllerschützen der Aufheimer Sportschützen. Die Feier wird von den Aufheimer Dorfmusikanten umrahmt. Der Baum wird etwa zwischen 17 und 18 Uhr aufgestellt, danach wird gefeiert.

Nersingen Der Vereinsring Fahlheim feiert am heutigen Samstag um 18 Uhr in Unterfahlheim, um 19 Uhr in Oberfahlheim. Bei der Gestaltung wirkt der Musikverein Fahlheim mit, in Oberfahlheim treten die Buben und Mädchen des Kindergartens und der Schule auf´. Der Vereinsring Nersingen/Leibi feiert mit mit Trachtenkapelle, Gesangverein und Kindergartenkindern auf dem Rathausplatz Nersingen. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Weißenhorn Einen Frühschoppen zur Maibaumaufstellung gibt es am Sonntag auf dem Hauptplatz in Weißenhorn. Zum Fest, das von 11 bis 14 Uhr dauert, führen die Buben und Mädchen der Kindergärten unter anderem Tänze auf. Für die Musik sorgt die Stadtkapelle.

Pfaffenhofen Die Maibaumfeier der Marktgemeinde findet am Sonntag um 18 Uhr auf dem Rathausvorplatz statt. Die Feuerwehr stellt den Baum bereits am Samstag auf. Die Jugendkapelle Eintracht 98 sowie die Kleinen des Kindergartens St. Monika übernehmen die Gestaltung des Tanzes in den Mai. Auch in den Ortsteilen Roth, Kadeltshofen und Balmertshofen stellen die ortsansässigen Vereine Maibäume auf.

Holzheim Die Holzheimer Maibaumfeier auf dem Dorfplatz steht am Samstag, 29. April, auf dem Programm. Los geht es um 18 Uhr.

Biberach Die Katholische Landjugendbewegung Biberach bittet am Sonntag um 18 Uhr zum Maibaumaufstellen am Biberacher Stachus (Einmündung Ascher Straße). Es spielt die Musikkapelle Biberach/Asch. Der Obst- und Gartenbauverein verkauft zugleich für den Kinder-Pflanzenwettbewerb Zucchinisamen. Am Montag veranstaltet die Musikkapelle das traditionelle Biberacher Maifest. Beginn ist um 10.30 Uhr auf dem Festplatz vor dem Haus der Vereine.

Vöhringen Die Maibaumfeier auf dem Hettstedter Platz ist wegen befürchteter niedriger Temperaturen am Freitag kurzfristig abgesagt worden, wie der Vorsitzende des Kulturrings mitteilte. (az)