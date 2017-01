2017-01-29 23:30:00.0

Landesliga-Abstiegsrunde Devils freuen sich gegen Trostberg zu früh

Der VfE Ulm/Neu-Ulm kassiert am Wochenende zwei Niederlagen. Wie jetzt die Lage für ihn ist. Von Marc Sayle

Für den VfE Ulm/Neu-Ulm kann es jetzt nochmal eng mit dem Klassenerhalt in der Eishockey-Landesliga werden. Nach der 5:7 (2:1/1:3/2:3)-Niederlage am Freitag in Burgau und der 5:6-Heimpleite nach Penaltyschießen am Sonntagabend gegen die Trostberg Chiefs geraten die Devils jetzt noch unter Druck.

Im Derby ließ der VfE die bisher in der Abstiegsrunde gezeigte Souveränität vermissen. Dabei hatten die Devils nach dem frühen Rückstand (9.) passende Antworten durch Tore von Michael Waldherr (17.) und Kyle Armstrong (19.) parat, um mit 2:1 in die erste Pause zu gehen. Was sie sich aber im zweiten Drittel leisteten, grenzte fast an Arbeitsverweigerung. Binnen fünf Minuten kassierten sie drei Treffer (33., 35., 37.) und gerieten mit 2:4 in Rückstand. Wenigstens verkürzte André Aschenbrenner kurz vor Drittelende (40.) noch.

Patrick Meißner bescherte den Gästen mit seinem Treffer (45.) einen guten Start ins Schlussdrittel. Zwei Minuten später lag aber Burgau wieder 5:4 vorne. Fabio Valenti erzielte den erneuten Ausgleich (48.). Zwei Minuten danach war dies wieder Makulatur, denn die Eisbären trafen erneut. In letzter Minute, als Torhüter Konstantin Bertet für einen weiteren Feldspieler vom Eis fuhr, fiel das 7:5. Burgau feierte vor 80 mitgereisten Ulmer Fans den dritten Sieg im siebten Spiel und seit langem wieder mal einen Derby-Erfolg gegen den VfE.

Am Sonntagabend gegen Trostberg sah es lange Zeit so aus, als würden die Devils die Partie für sich entscheiden. In der Schlussphase waren sie dann aber in der Abwehr zu schlafmützig und verloren dann auch noch im Penaltyschießen. Torfolge: 1:0 Zientek (1.), 2:0 Armstrong (12.), 2:1 (19.), 3:1 Anwander (39.), 3:2 (46.), 4:2 Eckmann (50.), 4:3 (51.), 4:4 (51.), 5:4 Eckmann (59.), 5:5 (60.).