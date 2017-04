2017-04-09 22:00:00.0

Landesliga Bayern Egger verpassen alle Torchancen

SVE verliert gegen den SC Ichenhausen. Wie Illertissen II gegen Olching spielte.

Eine überschaubare Leistung reichte dem SC Ichenhausen zum ersten Sieg in der bayerischen Fußball-Landesliga gegen den SV Egg. 1:0 stand es gestern nach 90 Minuten, die Charakterzüge eines Sommerkicks hatten. Zur Ehrenrettung des SCI sei erwähnt, dass Trainer Oliver Schmid verletzungsbedingt mehr als die halbe Mannschaft ersetzen musste. Egg hingegen hat in diesem Jahr noch keinen Punkt geholt und blieb im dritten Spiel hintereinander ohne Torerfolg. Ichenhausen überließ Egg die Initiative. So hatten die Gastgeber zwar Vorteile, die einzige Chance gab es aber zunächst, als der Gegner fast ein Eigentor fabrizierte. Bei einem Freistoß von David Schropp hatte SCI-Torhüter Simon Zeiser Dusel, dass ein Abpraller nicht im eigenen Tor landete. Einen weiteren Fehler Zeisers nutzten Christian Jehle und Schropp nicht. Danach überwand Johannes Wiedemann SVE-Keeper Philip Stölzle überraschend zum 1:0 für den SCI (41.). Nach der Pause bestimmte Egg das Spiel, brachte aber die gegnerische Abwehr selten in Nöte. Julian Singer vergab seine Chance in der Nachspielzeit.

SV Egg: Stölzle – B. Kees (65. Singer), Mi. Seidel, Mayer, Th. Schedel – J. Jehle (65. Steck), D. Schropp, S. Schropp, M. Schedel, Schuhwerk (86. Fackler) – Chr. Jehle.

ANZEIGE

Erneut musste sich der FV Illertissen II mit einem Remis begnügen. Stark ersatzgeschwächt kam das Team am Samstag gegen den SC Olching nicht über ein 2:2 hinaus. Es war das vierte Unentschieden im fünften Spiel. Zu allem Überfluss hatte sich Torhüter Kim Anders zuvor verletzt und sein Ersatz Krizan Pistel nicht seinen besten Tag erwischt. Die 1:0-Führung des FVI II durch Pascal Maier (20.) egalisierte Pistel, als er einen Olchinger Einwurf ins eigene Tor boxte (25.). Auch beim Olchinger 2:1 durch Manuel Ezberci machte er keine gute Figur (34.). Die Zuschauer bekamen eine Partie mit wenigen Höhepunkten, aber vielen Unterbrechungen geboten. „Die gefühlte Nettospielzeit lag bei 15 Minuten“ – Illertissens Trainer Thomas Lemke war wenig angetan von den 90 Minuten. Immerhin schaffte seine Mannschaft gleich nach der Halbzeitpause durch Markus Notz das 2:2 (47.). „In der Situation muss man mit einem Punkt zufrieden sein“, so Lemke. Weil sein Team in Halbzeit zwei kaum Torchancen hatte, sprach er von einem leistungsgerechten Unentschieden. (jürs)

FV Illertissen II: Pistel – S. Allgaier (46. Coulibaly), Fischäß, Voß, Böck – Zweifel, Amann, Notz, R. Allgaier – Hafner (76. Moroz), Maier.