2017-01-13 21:00:00.0

American Football Entschlossenheit, Physis, Härte und viel Spaß

Trainingsmethoden sollen sich bei den Neu-Ulmer Spartans ändern. Was für den Trainer wichtig ist.

„Wenn mein Team nach einem Spiel vom Feld geht, soll niemand erraten können: Haben Sie gewonnen oder verloren?“ So lautete das Credo des legendären US-Basketball-Trainers John Wooden, dessen Erfolge mit der College-Mannschaft von der University of California Los Angeles (UCLA) bis heute ungetoppt sind.

Einer der besten deutschen Trainer im American Football, Daniel Koch, Chef bei den Neu-Ulm Spartans, sieht das fast genauso. Er gibt jetzt, zu Beginn der entscheidenden Phase der Vorbereitung auf die Saison in der dritten Liga, allen am „Projekt Sparta“ Beteiligten bessere Ziele vor als: ,Alles gewinnen’ und ‚Weiter aufsteigen’. „Egal, wie die Spielzeit verläuft, wenn am Ende alle sagen können, ich habe alles gegeben, dann haben wir eine erfolgreiche Saison gespielt.“ So war für Koch nicht so sehr der vierte Platz in der vergangenen Saison enttäuschend, als vielmehr: „Wir haben unser Potenzial nicht abgerufen.“

Es wird für die Spartans darum gehen, mit anderen Trainingsmethoden und mit einer anderen Ansprache sowohl beim Positionstraining als auch in der gesamten Mannschaft das erkannte Manko zu beheben. Entschlossenheit, Physis, Härte – das ist das Thema. Derzeit haben die Spartans 21 Trainer, sechs für die U-15 und U-13, acht für die U-19 und sieben für die Herren. Letztere stehen mehr im Blickpunkt, aber die Jugendarbeit soll trotzdem intensiviert werden.

Für Daniel Koch hat sich die Arbeit mit den Spartans bisher gelohnt. Und er freut sich: „Wenn man erahnen will, welche Qualität im Projekt Sparta steckt, muss man nicht unbedingt so sehr und ausschließlich auf die bisherigen großen Erfolge schauen, sondern mal realisieren: Die Zahl der Menschen, die sich ganz außerhalb des Blickpunkts der Öffentlichkeit bei uns engagieren, ist stetig gewachsen.“