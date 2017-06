2017-06-05 19:00:00.0

Bezirksliga-Topspiel Finale schlecht, alles schlecht

Der FV Senden verliert in Staig mit 0:1 und steigt in die Kreisliga A Iller ab. Aufholjagd in der Rückrunde war vergebens. Trainer Krassmann übt lautstark Kritik. Von Michael Schuster

Nach dem Schlusspfiff in Staig ließen die Sendener (hier Carlos Geric/links und Kapitän Julian Haug) die Köpfe hängen. Die Mannschaft spielte schlecht, verlor verdientermaßen 0:1 und steigt nun direkt in die Kreisliga A iller ab. Foto: Horst Hörger