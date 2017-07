2017-07-28 22:30:00.0

Regionalliga Südwest Geknickt und ratlos

Spatzen unterliegen Saarbrücken deutlich. Wieso die Niederlage der Ulmer verdient war. Von Stefan Kümmritz

Das war gar nichts. Eine zerfahrene, nur vom Kampf lebende Vorstellung der Spatzen führte am Freitagabend vor 2400 Zuschauern im Donaustadion in eine 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken, die auch in dieser Höhe verdient war. Der SSV Ulm 1846 Fußball ist damit wie im Vorjahr mit einer Pleite gegen die Saarländer in die Saison gestartet.

Die Spatzen waren ihrem Gegner nur in den ersten 25 Minuten gleichwertig, danach übernahm der 1, FCS mehr und mehr das Kommando und beherrschte die Ulmer so sehr, dass es zu dieser klaren Niederlage einfach kommen musste, zumal das Team von Trainer Stephan Baierl die letzte Viertelstunde in Unterzahl spielen musste, nachdem Tim Göhlert nach einem harmlosen Foul mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 1:1 und die Zuschauer, sofern sie Ulmer Anhänger waren, hofften noch, dass ihre Mannschaft das Remis über die Runden bringen würde. Doch dann schlug Saarbrücken zur Freude der etwa 400 mitgereisten Fans, die zu Beginn des zweiten Durchgangs Bengalos entzündeten, noch dreimal zu. Da schreckte auch ein lauter Böller aus dem Ulmer Fanblock die SSV-Kicker nicht auf.

Zunächst zeigten die Ulmer durchaus, dass sie forsch und offensiv spielen wollen. Sie griffen an und störten die Gäste früh. Ein Schuss von Luca Graciotti strich knapp am langen Pfosten vorbei (7.) und drei Minuten später ging Ulm sogar in Führung. Nach einem raffiniert angeschnittenen Freistoß von Christian Sauter konnte FC-Keeper Daniel Batz den Ball nicht festhalten und Thomas Rathgeber beförderte denselben per Kopf ins Netz. In der Folge gab es auf beiden Seiten kaum zwingende Aktionen, bis Tobias Jänicke in der 42. Minute völlig frei stand und scharf zum Ausgleich einschoss.

Nach dem Seitenwechsel besannen sich die Spatzen nur auf ihre kämpferischen Stärken. Die Saarländer waren nun in jeder Hinsicht überlegen. Die Ulmer kämpften, die Saarbrücker spielten Fußball und zwar gekonnt, durchdacht und zielstrebig. Die Gastgeber verhaspelten sich immer wieder, die Pässe waren zu ungenau und so ergaben sich gegen die gut stehende FCS-Abwehr nur noch zwei Chancen, die aber Graciotti (61.) und der eingewechselte Stjepan Saric (88.) vergaben. Drüben trafen nach einem Freistoß Manuel Zeitz (76.) und nach herrlichen Kontern Patrick Schmidt (83.) sowie Oliver Oschkenat (89.).

So hatten sich die Ulmer nach einer guten Vorbereitung den Saisonauftakt nicht vorgestellt – und die am Ende enttäuschten Ulmer Fans auch nicht. Es stimmte bei den Spatzen in der Abwehr nicht, im Mittelfeld wurde zu ungenau gespielt und die Angreifer rannten zwar viel, bekamen aber keine wirklich brauchbaren Bälle geliefert.

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Nierichlo, Celiktas, Göhlert, Kammerbauer (54. Kücük) – Kienle, Gondorf, Sauter, Graciotti – Rathgeber (84. Saric), Morina.