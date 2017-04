2017-04-17 19:00:00.0

Regionalliga Südwest Misserfolge machen mürrisch

Spatzen verlieren trotz starker zweiter Halbzeit auch in Hoffenheim. Was SSV-Trainer Stephan Baierl in seinem Team unbedingt gleich abgestellt sehen will. Von Stefan Kümmritz

Spatzen-Trainer Stephan Baierl legt großen Wert darauf, dass jetzt nicht alles schlecht ist, auch wenn seine Mannschaft in der Regionalliga Südwest aus den neun Spielen in diesem Jahr nur einen Sieg geholt hat und nach der Heimniederlage gegen Kassel auch am Ostersonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim II mit 0:1 den Kürzeren zog. Es muss auch gar nicht alles schlecht sein, die Bilanz aus diesen neun Partien (sieben Punkte, 6:14 Tore) ist aber schon ernüchternd. Die Abwehr hat sich zuletzt gut stabilisiert, aber im Angriff läuft (fast) nichts mehr. Doch Baierl weiß auch Positives: „Obwohl uns in Hoffenheim wieder eine Reihe von Stammspielern gefehlt hat, haben wir gegenüber dem Spiel gegen Kassel eine deutliche Steigerung gezeigt. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft mutig nach vorne gespielt, was ich von ihr erwartet hatte und sich ein klares Chancenplus erspielt. Aber wir haben uns nicht belohnt. Am Ende standen wir mit leeren Händen und einer Roten Karte da.“

Die Rote Karte hat sich Ulms Mittelfeldspieler Fabian Gondorf in der 84. Minute nach einem groben Foul abgeholt. Zuvor gegen Hessen Kassel waren in der Schlussphase Alper Bagceci mit Gelb-Rot und Johannes Reichert mit Rot vom Platz geflogen. Insgesamt war es für den SSV Ulm 1846 Fußball in dieser Saison bereits die fünfte Rote Karte. Im Übrigen vereinten die Spatzen in Hoffenheim darüber hinaus auch noch fünf Gelbe Karten auf sich, der Gegner sah nur eine. Die Kartenflut habe nach Ansicht Baierls stark mit der momentanen Situation zu tun: „Da kommt die Unzufriedenheit der Spieler raus.“ Aber der SSV-Trainer fügt ohne Umschweife an: „Das müssen wir ganz schnell abstellen. Wir dürfen uns gerade in der momentanen personell schwierigen Situation solche Undiszipliniertheiten nicht leisten. Die schaden der ganzen Mannschaft. Jo Reichert wird jetzt noch zwei Spiele fehlen und Gondorf muss auch mit einer Sperre für drei Spiele rechnen.

Ein Tor kann man – speziell von den Hoffenheimern als torhungrigster Mannschaft der Liga – bekommen. Erzielt hat es Joshua Mees (52.), als eigentlich Ulm am Drücker war. Danach hatte allein „Richie“ Halili vier gute Torchancen und Janik Michel traf den Pfosten. „Man braucht einfach Spieler, die den Ball ins Tor bugsieren“, sagte Stephan Baierl. „Die haben wir gerade nicht. Das rächt sich und kostet uns Punkte.“ In Hoffenheim fiel kurzfristig noch Stürmer David Braig aus, der eigentlich nach seiner Verletzung wieder im Kader stehen sollte, aber doch passen musste.

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Bradara, Krebs, Celiktas, Fassnacht – Nierichlo (87. Koch), Hörger (81. Sapina), Gondorf, Graciotti – Halili (81. Saric) – Michel.