2017-12-03 20:15:00.0

Regionalliga Bayern Nichts geht in Illertissen - Spielabsagen in der Regionalliga

Für die Spieler des FVI beginnt die Winterpause vorzeitig, denn die Partie gegen Rosenheim kann nicht angepfiffen werden. Von Hermann Schiller

Das Spiel des Regionalligisten FV Illertissen gegen den TSV 1860 Rosenheim ist am Samstag abgesagt worden. Die beiden Trainer Ilija Aracic vom FVI und Tobias Strobl von Rosenheim, der vierte Offizielle und die Schiedsrichterin Angelika Söder sahen eine zu große Verletzungsgefahr für die Spieler. Somit konnte im Vöhlin-Stadion am Samstag nicht gekickt werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, doch beide Vereine verständigten sich darauf, dass dieser erst im neuen Jahr sein wird.

Noch am Freitag waren die Verantwortlichen des FVI ziemlich zuversichtlich, dass das Spiel stattfinden kann. Doch der Frost über Nacht sorgte dafür, dass es an einigen Stellen des Platzes zu gefrorenen Platten kam. Die Hoffnung, dass sich das bis in die Mittagsstunden ändern würde, war jedoch vergebens.

Testspiele des FV Illertissen im Januar und Februar

Die Partie war nicht die einzige der Regionalliga Bayern, die nicht stattfinden konnte. Auch die Spiele zwischen Greuther Fürth II und SpV Bayreuth, Seligenporten gegen Buchbach, Ingolstadt II gegen Wacker Burghausen und die Begegnung zwischen dem FC Pipinsried und dem FC Nürnberg II fielen der Witterung zum Opfer.

Somit ist für die FVI-Spieler die Winterpause angesagt, bevor Ilija Aracic am 15. Januar wieder zum Training bittet. Am 24. Feburar geht es mit den Punktspielen weiter. Bis dahin stehen vier Vorbereitungsspiele für den FVI an: Auswärts gegen den FC Sonthofen (Samstag, 27. Januar) und gegen den TSV Kottern (Samstag, 3. Februar) sowie daheim gegen den CfR Pforzheim (Samstag, 10. Februar) und gegen den TSV Schwabmünchen (Samstag, 17. Februar).