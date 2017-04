2017-04-05 20:00:00.0

Ski alpin Ulmer sind stolze deutsche Mannschaftsmeister

Wie das Stützpunktteam um Trainer Moritz Reulein am Füssener Jöchle zum überlegenen Titelgewinn fuhr.

Für das Finale zur deutschen alpinen Mannschaftsmeisterschaft der Skifahrer vergangenes Wochenende am Füssener Jöchle hatten sich die 16 besten deutschen Teams qualifiziert, darunter fünf aus dem Schwäbischen Skiverband. Überraschend hat sich auch das Nachwuchsteam vom Stützpunkt Ulm qualifiziert und Leonie Patsch (Ulm), Alexandra Heeger (Urach), Christoph Illig und Annalena Schaal (beide Dottingen) und Joel Bock (Reutlingen) kamen am Ende auf den guten elften Rang.

Trotz schlechter Schneeverhältnisse waren die Bedingungen bei der DM gut. Am Samstag wurden zwei Riesenslaloms gefahren. Das Team des Stützpunkts Ulm mit Ramona Böttinger, Bianca Kühn, Markus Bader, Nico Bolsinger und Linus Reulein dominierten in beiden Rennen, sodass es einen Acht-Punkte- Vorsprung herausfuhr. Schnell zeigte sich, dass die bayrischen Mannschaften deutlich hinter den Ulmern, Albstädtern und Stuttgartern liegen werden. Es lief also auf einen Dreikampf hinaus, bei dem aber dann auch die Schwarzwälder noch eingreifen konnten.

Am Sonntag fanden die Slaloms statt. Die Albstädter waren beim Einzelslalom mit Europacupfahrer Philipp Gasser nicht zu schlagen, die Ulmer wurden Zweite. Zum Showdown kam es im Mannschaftsparallelslalom, nachdem die Rennläufer von Trainer Moritz Reulein nur noch fünf Punkte vorne lagen. Das Ulmer Team setzte sich im Achtelfinale mit 3:2 gegen Albstadt II durch. Es folgte ein 4:1-Sieg im Halbfinale gegen das Team vom Feldberg und damit waren die Ulmer bereits deutsche Mannschaftsmeister. Das Finale gewannen sie schließlich noch mit 4:1 gegen das Team Hochrhein aus Freiburg. Nach einer langen und anstrengenden Saison waren alle Rennläufer, Trainer und Betreuer um Sportwart Thomas Reulein glücklich. Im Mai beginnt dann wieder das Techniktraining.

Endstand: 1. Stützpunkt Ulm, 2. Stützpunkt Albstadt, 3. Stuttgart, 4. Skibezirk Schwarzwald, 5. Hochrhein (Freiburg), 6. Sachsen . . . 11. Nachwuchsteam Ulm.