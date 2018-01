2018-01-05 06:56:00.0

Hallenfußball Wiblinger Traditions-Hallenturnier mit Problemen

Das Dreikönigsturnier des TV Wiblingen steht an. Die Veranstalter hatten allerdings Probleme, das Teilnehmerfeld zu füllen.

Es ist eines der Ur-Turniere im Bezirk: das Hallenfußballturnier des TV Wiblingen an Dreikönig, das am Freitagabend in der Tannenplatzhalle beginnt (18 Uhr). Und trotzdem unterliegt auch diese Veranstaltung dem Trend der Zeit – Fußball in der Halle scheint zunehmend unattraktiver zu werden.

Für die 36. Auflage des Turniers handelte sich TVW-Abteilungsleiter Ahmet Erdogan reihenweise Absagen ein. „Wir haben dieses Mal mit Bünz-Maiengrün sogar einen Verein mit zwei Mannschaften aus der Schweiz dabei.“ Für Erdogan war es überaus schwierig, das aus 24 Teams bestehende Starterfeld zusammen zu bekommen. Angst vor Verletzungen wurde ihm als Hauptgrund für die reihenweisen Absagen genannt. So fehlt diesmal beispielsweise der TSV Neu-Ulm, immerhin der Dreikönigs-Sieger in Wiblingen 2014 und 2016.

ANZEIGE

Ambitionierte Ziele formuliert man derweil bei Titelverteidiger TSV Blaustein: „Wir freuen uns und wollen wieder das bestmögliche erreichen“, sagt TSV-Trainer Michael Passer. Er trifft mit seiner Mannschaft gleich auf Türkspor Neu-Ulm. Die Türken sind nach ihrem Erfolg in Senden vor einer Woche auch in Wiblingen einer der Topfavoriten.

Aus Bayern sind heuer der FV Senden, TSV Senden, der SV Offenhausen, FKV Neu-Ulm und eine zweite Garnitur von Türkspor Neu-Ulm dabei. (jürs)