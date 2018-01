2018-01-23 15:59:00.0

Neuburg Das 49. Donauschwimmen fällt aus

Wegen der hohen Pegelstände der Donau muss das 49. Donauschwimmen, das am Samstag hätte stattfinden sollen, abgesagt werden. Nicht nur in Neuburg ist die Lage derzeit angespannt. Von Dorothee Pfaffel

Das 49. Neuburger Winterschwimmen muss abgesagt werden – zum ersten Mal in seiner Geschichte. Darauf haben sich die Wasserwacht Neuburg, Staustufenbetreiber Uniper und die Stadt Neuburg verständigt. Der Pegelstand der Donau ist zu hoch: Am Dienstagabend lag der Pegel knapp über Meldestufe drei. Damit kann die Sicherheit der Schwimmer nicht mehr gewährleistet werden.

Die Verantwortlichen bei der Wasserwacht treffen sich am Abend zu einer Krisensitzung. Dann erst folgt der offizielle Beschluss. Wie Matthias Brendel, Vorsitzender der Wasserwacht Neuburg, erzählt, habe man die Idee, stattdessen am Samstag einen Umzug abzuhalten, schon wieder verworfen. "Das kriegen wir auflagentechnisch in so kurzer Zeit nicht hin." Auch auf einen See auszuweichen, würde nicht funktionieren, erklärt Brendel.

Die Schwimmer, die sich zum Neuburger Donauschwimmen – Europas größtes Winterschwimmen – angemeldet haben, beziehungsweise die jeweiligen Mannschaftsführer, werden ab sofort benachrichtigt.

Donauschwimmen 2017: Tausende Mutige stürzen sich... Auch in diesem Jahr haben sich wieder Tausende Teilnehmer beim 48. Donauschwimmen im oberbayerischen Neuburg an der Donau in die eiskalten Fluten gestürzt. Foto: Xaver Habermeier

Auf starken Regen folgt Hochwasser

Nicht nur in Neuburg ist die Situation derzeit angespannt. Wegen der starken Schneefälle in den vergangenen Tagen und dem bereits kurz darauf einsetzenden Tauwetter und heftigem Regen kam es in Bayern zu einigen Überschwemmungen. Wie das Landesamt für Umwelt in Augsburg am Dienstag berichtete, sind die Pegelstände an einigen Flüssen im Freistaat auf die Meldestufen 1 und 2 gestiegen, wobei 4 die höchste Stufe ist.

Im Südwesten Bayerns und nördlich der Donau gebe es "vereinzelt kleinere Ausuferungen und Überflutungen landwirtschaftlicher Flächen". Im Allgäu wurden Straßen und Wege überschwemmt, Keller liefen voll. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich aber noch in Grenzen.

Auch in Nordschwaben kam es am Dienstag zu Hochwasser. So wurden etwa an der Wörnitz Wege überflutet. In Donauwörth ist die Donau über die Ufer getreten. Vereinzelt wurden Straßen überflutet. In Neu-Ulm und Günzburg wurde die Meldestufe zwei erreicht. Und auch in Aichach wurde an der Paar die Meldestufe zwei überschritten. (mit dpa)