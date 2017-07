2017-07-02 18:53:03.0

Ingolstadt Mann nach sexuellem Übergriff auf Joggerin gesucht

Ein Unbekannter hat eine 67-Jährige im Ingolstädter Hindenburgpark während ihrer Laufrunde angegriffen.

In Ingolstadt ist am Wochenende eine Frau angegriffen worden. Der Überfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag gegen acht Uhr. Der Unbekannte griff die Frau von hinten an, riss sie zu Boden und führte an ihr trotz heftiger Gegenwehr sexuelle Handlungen aus. Nachdem der Täter von der Joggerin abließ, gelang dem Opfer die Flucht.

Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, der Täter entkam jedoch unerkannt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, hellhäutig und mit blondem Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einer Blue-Jeans, sowie einem schwarzen Kapuzen-Sweatshirt. Zudem trug er rote Sportschuhe.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter 0841/9343-0 entgegen. AZ