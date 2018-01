2018-01-08 14:00:00.0

Donau-Ries 43-Jähriger fährt in Schafherde - 20 Tiere sterben

Vier Schäfer trieben die Tiere von Lierheim nach Harburg. Bei Heroldingen (Kreis Donau-Ries) fuhr der Autofahrer in die Herde. Mehrere Schafe starben beim Unfall.

Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen in eine Schafsherde bei Heroldingen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, trieben vier Schäfer rund 800 Tiere von Lierheim in Richtung Großsohrheim. Bei der Staatsstraße 2221 sicherte ein Auto den Einmündungsbereich ab, während ein anderer Schäfer vorausfuhr. Zwei weitere Mitarbeiter trieben die Herde zu Fuß an. Die Schafe nahmen die gesamte Straße in Anspruch.

Der 43-Jährige kam mit seinem Auto aus Richtung Oettingen und erkannte die Situation nicht. Bevor er zum Stehen kam, hatte er schon zwanzig Tiere so schwer verletzt, dass sie an Ort und Stelle starben. Die verantwortliche Schäferin kann weitere Verluste in den nächsten Stunden nicht ausschließen. Der Autofahrer erlitt einen Schock, musste sich aber nicht behandeln lassen.

ANZEIGE

An seinem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Sachschaden an den 20 Tieren wird laut Polizeibericht auf 3000 Euro geschätzt. Die zuständige Straßenmeisterei kümmerte sich um die Säuberung und Beschilderung der Unfallstelle, bevor diese nach eineinhalb Stunden wieder für den Verkehr frei gegeben werden konnte. (pm)