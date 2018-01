2018-01-23 18:40:00.0

Donau-Ries Rieser Wintersportgruppe sitzt nach Lawinen im Pitztal fest

Weil Lawinen tonnenweise Schnee über die Landstraße geschoben haben, harren über 30 junge Leute aus Alerheim auf der Riffelseehütte aus. Ihre größte Sorge: Die Getränke werden rar. Von Verena Mörzl

Es wird vermutlich die längste Après-Ski-Party ihres Lebens. Mehr als 30 Rieser zwischen 17 und 41 Jahren stecken derzeit auf der Riffelseehütte auf dem Pitztaler Gletscher fest. Sonntagabend wurde die Landesstraße 16 gesperrt, denn die Lawinengefahr war zu groß. In der Nacht zum Dienstag rauschten die Schneemassen dann auch hangabwärts über die Straße. Da liegen sie jetzt und die Arbeiter haben größte Probleme, die komprimierten und tonnenschweren Schneepakete von der Straße zu räumen.

Wintersportler sitzen auf Berghütte im Pitztal fest

Während die Lawinenkommission St. Leonhard im Pitztal weiter berät, wachen die Alerheimer so langsam auf. Nach viel Schnee – man spricht derzeit davon, dass seit 1999 nicht mehr so viel in den Alpen gefallen sein soll – taut es jetzt. Lars Rau sitzt mit seinen Leuten auf der Riffelseehütte zusammen. Dienstag, Tag zwei nach der Nachricht, dass sie nicht heimfahren können.

Lars Rau und seine Freunde können nicht zur Arbeit, einige andere nicht zur Schule. „Daran könnte man sich inzwischen schon gewöhnen“, sagt der 26-Jährige aus Alerheim. Auch wenn es anfangs merkwürdig gewesen sei, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, während die Schneedecke von Stunde zu Stunde anstieg und der Wind die Schneeflocken um die Hütte wirbelte.

Die Jungs und Mädels erhalten jedenfalls die etwas andere Sonderbehandlung auf der Riffelseehütte. Sie sind die einzigen Gäste, die mit der Hüttenbesatzung dort oben auf dem Gletscher übernachten. Abgeschnitten, bei Lawinenwarnstufe von vier bis fünf. Das Szenario könnte ebenso guten Stoff für ein dramatisches Filmdrehbuch hergeben. Doch von Traurigkeit ist im Pitztal keine Spur. „Wir haben eine Schneebar gebaut“, erzählt Lars Rau, „ja, und eine Rutsche“.

Die größte Sorge der jungen Leute: Das Bier geht aus

Das Essen werde wohl auch noch eine Weile reichen. Nur das mit den Kaltgetränken könnte irgendwann die Stimmung trüben. „Nur noch 50 Liter Weizen“, soll gegen Dienstagmittag die erschütternde Meldung gewesen sein, scherzen sie. Irgendwann wird also auch diese Party zu Ende gehen. Oh, aber da war ja noch was.

„Einer von uns ist noch unten im Tal“, erzählt Lars Rau. Als am Sonntag alle außer ihm mit dem Lift zurück zur Hütte fuhren, verlängerte er die Party im Dorf. Zurück zur Hütte schaffte er es wegen des Schnees nicht. „Und da sitzt er jetzt, ohne uns, ohne seine Sachen und ohne Wäsche“, sagt der Alerheimer. Aber zumindest wissen sie, dass es ihm dort unten gut geht.

Noch ein weiteres Team-Mitglied ist nicht auf der Hütte, aber dafür mit Lars Rau in Kontakt. Der Busfahrer übernachte in einer anderen Unterkunft. Der Alerheimer telefoniert regelmäßig mit ihm, um zu klären, ob es neue Informationen bezüglich der Straßensperre gibt. Außerdem wirft der 26-Jährige regelmäßig einen Blick auf die Pitztalhomepage, auf der die Lawinenkommission den Lagebericht ständig aktualisiert. Irgendwann muss es schließlich nach Hause gehen. Das könnte schon Dienstagabend sein.