"Der Tod ist unser ganzes Leben" Handlung und Kritik: Das erwartet Sie heute im Münchner Tatort

Neue Chance für Batic und Leitmayr nach dem offenen Ende im letzten Münchner Tatort: Das erwartet Sie bei "Der Tod ist unser ganzes Leben". Es wird dramatisch.

"Der Tod ist unser ganzes Leben" heißt der neue Tatort aus München, der heute (20.15 Uhr, hier geht's zum Trailer) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort aus München heute

Als das Erste im Oktober 2016 die Münchner Episode "Die Wahrheit" über einen Zufallsmord an einem Familienvater ausstrahlte und die Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) die Suche nach dem Mörder frustriert und ergebnislos aufgaben, da war das ein kleiner Skandal in der deutschen Krimi-Welt. Fehlende Absolution am Sonntagabend.

Mehr als ein halbes Fernseh-Jahr später kommt nun die Fortsetzung des Krimis ins Fernsehen, die der Bayerische Rundfunk allerdings nicht als solche verstanden wissen will. Auch Zuschauer, die die Folge damals nicht gesehen haben, können diesen Film mit dem Titel "Der Tod ist unser ganzes Leben" verstehen, heißt es vom Sender. Stimmt auch.

In dem Film steht - mehr als ungewöhnlich für einen Tatort - die Festnahme des damaligen Mörders Thomas Barthold (Gerhard Liebmann) ziemlich am Anfang. Er wird erwischt, weil er sich kurz nach einem erneuten Mordversuch von einer Überwachungskamera hat filmen lassen. Doch bei der Überführung des Angeklagten aus der Untersuchungshaft zu seinem Prozess geht alles schief, was schiefgehen kann. Zum Schluss sind noch viel mehr Todesopfer zu beklagen, Batic liegt schwer verletzt im Krankenhaus - und Leitmayr versucht, herauszufinden, was genau passiert ist und warum sein Partner ihm nicht immer die Wahrheit gesagt hat.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Der Tod ist unser ganzes Leben" einzuschalten?

Kompliment an die Tatort-Redaktion des Bayerischen Fernsehens. Diese Münchner Folge traut sich was: Nämlich die Hauptkommissare Batic und Leitmayr in einen Katarakt von Gefühlen und dem Glauben an das Richtige in ihrem Beruf zu stürzen. Mag sein, dass "Der Tod ist unser ganzes Leben" bei manchem aufgrund der Rückblenden, blutiger Szenen und Drehbuchsprüngen nicht so recht ankommt. Regisseur Philip Koch erzählt im Münchner Tatort das Finale aus verschiedenen Kameraperspektiven. Ist zwar nicht neu, verführt aber zum Mitdenken. Und die Silberrücken Batic und Leitmayr zeigen den Jüngeren in anderen Bundesländern, dass sie immer noch mithalten können. Ein ganz besonderer Tatort.

Pressestimmen und Quote: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

9,34 Millionen Zuschauer verfolgten am vergangenen Sonntagabend, wie sich das Wiener Tatort-Duo durch einen Sumpf aus Korruption, Psychoterror, Missbrauch und Mobbing kämpfte. Eisner und Fellner musste in "Wehrlos" den Mord am Leiter der Wiener Polizeischule und dessen Frau aufklären - und gingen bei den Ermittlungen getrennte Wege. Von den Kritiker gab es überwiegend Lob - für die unterhaltsame Folge, vor allem aber für die schauspielerische Leistung von Adele Neuhauser (zu den Pressestimmen). drs

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

7. Mai: "Polizeiruf 110: Nachtdienst" (München)

14. Mai: "Polizeiruf 110: Muttertag" (Brandenburg)

21. Mai: "Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel" (München)

28. Mai: "Polizeiruf 110: Einer für alle, alle für Rostock" (Rostock)

4. Juni: "Tatort: Schwanensee" (Wdh., Münster)