  Prinz Harry und Meghan Markle hatten "fantastische" Weihnachten  

Das erste Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie mit Prinz Harrys Verlobter Meghan Markle (36) war nach Angaben des 33-jährigen Royals fantastisch. "Sie hat es wirklich genossen und die Familie hat es geliebt, sie dabei zu haben", sagte Harry am Mittwoch im BBC-Radio. Eine Aussage des Prinzen sorgte allerdings wohl für Aufruhr bei der Halbschwester seiner Verlobten.

Das frisch verlobte Paar verbrachte Weihnachten auf dem Landsitz von Queen Elizabeth II. (91) im ostenglischen Sandringham und bei Harrys Bruder Prinz William und dessen Frau Herzogin Kate (beide 35) in der Nähe. Besonderen Spaß hätten die beiden beim "Herumrennen" mit Williams Kindern, Prinz George (4) und seiner Schwester Prinzessin Charlotte (2) gehabt, so Harry. Das kommende Jahr werde ebenfalls fantastisch werden. Harry und Meghan Markle haben angekündigt, am 19. Mai in Windsor, westlich von London, zu heiraten.

Im Radio-Interview sprach sich Harry zudem darüber aus, wie sich Meghan in die Familie integriert habe: "Es ist die Familie, die sie niemals hatte." Das sorgte wiederum für Kritik von Meghans Halbschwester Samantha Markle. Auf dem sozialen Netzwerk Twitter verteidigt Samantha ihre "große Familie, die immer für sie (Meghan) da war". Zudem wies sie auf die Scheidung Meghans Eltern hin, und dass alle für Meghans Wohlergehen gesorgt hätten. Zuletzt schreibt sie: "Niemand war entfremdet, sie war nur zu beschäftigt."

Actually she has a large family who were always there with her and for her. Our household was very normal and when dad and Doria divorced, we all made it so it was like she had two houses. No one was estranged ,she was just too busy. Read my book complete with facts and photos