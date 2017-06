2017-06-04 19:59:34.0

Tatort "Amour fou" Tatort-Pressestimmen: Berlin zwischen Kleingarten und Großstadt

Im neuen Berlin-"Tatort" geht es um Liebe und Vorurteile. Die Pressestimmen sind sich allerdings nicht einig, ob der Krimi nun oder schlecht ist. Alles über den Pfingst-"Tatort".

Die Pressestimmen zum Tatort aus Berlin am Pfingstmontag zeigen ein geteiltes Bild: Es gibt Lob für die unkonventionelle Geschichte, aber auch Kritik am oftmals mangelndem Tempo des Krimis. Ein Überblick.

"Am Ende sitzt man da und ist ein wenig sprachlos – und das ist gut so. Schließlich gibt es mehr als genug vorhersehbare, kreuzbrave Familienunterhaltung im Fernsehen. In diesem fünften Fall des Berliner Ermittlerduos ist nichts vorhersehbar und nichts brav." Schwäbische Zeitung

"Leider fehlt es "Amour Fou" zwischendrin oft am nötigen Tempo, gerade der Mittelteil zieht sich bisweilen wie Kaugummi. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Eingeschlafenen rechtzeitig zum Finale wieder aufwachen: Denn dann löst ein klug inszenierter Twist die bereits in Stein gemeißelt geglaubten Strukturen noch einmal auf und entlässt die Zuschauer leicht verwirrt, aber vielleicht ein bisschen weiser in den Abend." n-tv.de

"Die schlechten Zukunftsperspektiven der Neuköllner Gesamtschüler mit Migrationshintergrund werden in diesem "Tatort" nur angerissen. So sind der unglücklich verliebte Stipe Rajic (Aaron Hilmer) und sein bester Kumpel Mirko (Ali Orcan) nur Stereotypen, während dem geflüchteten Duran Bolic (Justus Johanssen) unter dem Strich zu wenig Kamerazeit vergönnt ist, um nachhaltig Eindruck zu hinterlassen. Den Jungschauspielern ist dabei allerdings kein Vorwurf zu machen, die erledigen einen soliden Job." Zeit

Der ARD-"Tatort" ist die langlebigste und erfolgreichste Krimireihe im deutschen Fernsehen.

DER ERSTE FALL: Der erste "Tatort" war "Taxi nach Leipzig", der am 29. November 1970 lief. Der Hamburger Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter) musste einen deutsch-deutschen Mordfall klären. Der 1000. Tatort heißt ebenfalls "Taxi nach Leipzig".

DIE ERSTE KOMMISSARIN: Als erste Ermittlerin der Reihe schickt der Südwestfunk (SWF) 1978 Kommissarin Marianne Buchmüller (Nicole Heesters) mit "Der Mann auf dem Hochsitz" ins Rennen. Bis 1980 gibt es drei Folgen.

AM LÄNGSTEN DABEI: Dienstälteste "Tatort"-Ermittlerin ist Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die seit 27 Jahren (erster Fall: 29.10.1989) in Ludwigshafen Verbrecher jagt. Bisher gab es 64 Fälle, in den meisten war Kollege Mario Kopper (Andreas Hoppe) dabei.

GIFTSCHRANK: Einige wenige Folgen dürfen nicht wiederholt werden. Sie haben senderintern einen Sperrvermerk. Die Gründe sind verschieden. So spielen bei "Wem Ehre gebührt" verletzte religiöse Gefühle eine Rolle, bei "Krokodilwächter" die große Brutalität im Film.

DER MISSGLÜCKTESTE "TATORT": Zu den Tiefpunkten der "Tatort"-Reihe zählen Kritiker die Fälle (1996 - 1998) des Berliner Kommissars Ernst Roiter (Winfried Glatzeder). Aus Kostengründen hatten die Folgen eine billig wirkende Optik. Zudem warf man den Filmen vor, zu sexistisch, brutal oder zu wirr zu sein. Die Quoten waren trotzdem passabel.

DIE MEISTEN ZUSCHAUER: "Rot - rot - tot" sahen am Neujahrstag 1978 mehr als 26 Millionen Menschen. Das entspricht einer Quote von 65 Prozent. In heutiger Zeit wäre das undenkbar.

DIE MEISTEN TOTEN: Die Folge "Im Schmerz geboren" mit Ulrich Tukur als Felix Murot stellt einen Leichenrekord in der "Tatort"-Geschichte auf. Experten vom "Tatort-Fundus" zählen 51 Leichen.

ZAHL DER ERMITTLER: Aktuell wird in 21 Städten ermittelt. In Hamburg sind sogar zwei Teams unterwegs. Es gibt sowohl Einzelgänger als auch größere Ermittlergruppen.

DER VORSPANN: 30 Sekunden mit spannender, hastiger Ohrwurmmusik, zwei Augen in Nahaufnahme, das rechte im Fadenkreuz, ein Mann, der abwehrend die Arme hebt, rennende Beine auf nassem Asphalt und ein Fingerabdruck, dessen Linie den Flüchtenden einkreist.

"Kleingarten gegen die Grandezza der Großstadt, das ist die Spanne, die dieser gut gespielte, doch atmosphärisch mäßig ausstaffierte Film durchmisst" Märkische Allgemeine Zeitung

Pressestimmen zum Tatort "Amour fou": Ein Krimi, der auch in die Tiefe geht

"Dabei ist das Drehbuch ansonsten voll von überraschenden Wendungen, raffinierten Spiegelungen und klug ausgehebelten Klischees. Christoph Darnstädt hat zuvor unter anderem die Schweiger-"Tatorte" geschrieben, die ja insgesamt nicht so hintersinnig waren. In "Amour fou" (Regie: Vanessa Joop) spielt er geschickt mit den Erwartungshaltungen der Zuschauer, macht sie zu Komplizen der Vorurteile der anderen, um sie dann wieder emotional in Geiselhaft zu nehmen. Ein aufwühlendes Verwirrspiel." Spiegel Online

"Wer die Klischees ignoriert, bekommt einen kurzweiligen Krimi geboten, der auch in die Tiefe geht." Berliner Kurier

"Ein schwules Paar in einem Berliner Problemviertel, eine schwangere Schülerin und ein Junge mit einem kriminellen Vater und einer alkoholkranken Mutter. Nein, 'Amour Fou' ist kein sozialkritischer Film mit Bonusleiche, sondern ein richtig guter Krimi." SWR3

AZ