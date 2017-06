2017-06-13 12:55:29.0

Ungarn Ungarn überstellt Holocaust-Leugner Mahler an Deutschland

Holocaust-Leugner Horst Mahler ist von Ungarn an Deutschland überstellt worden. Am Flughafen in Budapest wurde er an deutsche Polizisten übergeben.

Der deutsche Rechtsextremist Horst Mahler im Budapester Stadtgericht. Ungarn liefert den geflüchteten Holocaustleugner an Deutschland aus. Foto: Balazs Mohai (dpa)