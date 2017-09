2017-09-25 10:44:50.0

Wer wird Millionär WWM: Kommt die jüngste Millionärin aus Aichach?

Heute Abend spielt Natalie Biller aus Aichach bei "Wer wird Millionär" um das große Geld. Sie steht bereits bei 8000 Euro - und will noch mehr.

Bei der Quizshow "Wer wird Millionär" kämpft heute Abend eine junge Frau aus Aichach um die Million. Bereits bei der letzten Sendung (hier zum Bericht) hatte Natalie Biller 8000 Euro erspielt – dann ertönte der Abpfiff, die Sendung war zu Ende. Biller ist deshalb am Montag erneut Gast in der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ mit Moderator Günther Jauch.

Zum 18. Geburtstag der Sendung hatte sich RTL ein Spezial mit dem Titel „Endlich volljährig“ einfallen lassen. Die Kandidaten feiern also alle in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag. Natalie Biller schaffte es auf den Stuhl gegenüber von Günther Jauch. Dessen Mimik wollte die 18-Jährige laut Mitteilung von RTL besonders studieren. Denn sie ist der Ansicht, dass man daran ablesen kann, ob eine Antwort richtig oder falsch ist. Ob dieses Rezept ein Erfolgsrezept ist?

Wer wird Millionär: Natalie Biller aus Aichach kämpft um die Million

Fest steht: Beantwortet Biller am Montagabend noch eine Frage richtig, sind ihr zumindest 16.000 Euro sicher. Bis zum Millionengewinn müsste sie noch sechs Fragen richtig beantworten.

Auf den Auswahlplätzen im Studio warten bereits andere 18-Jährige darauf, dass Biller den Platz gegenüber von Günther Jauch räumen muss und sie die Chance dazu bekommen, eine Million Euro zu erspielen. Eine von ihnen ist beispielsweise Jeanette Malderle aus dem niedersächsischen Dassel. Sie gab gegenüber RTL an, dass sie als Kind immer auf den Kopf fiel und ihre Eltern sie deshalb an die Leine nahmen. Auf der Facebook-Seite der Show wird gescherzt: "Mal sehen, ob Günther Jauch sie auch an die Leine nehmen muss."

Die ältesten Kandidaten aus 18 Jahren "Wer wird Millionär?" 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Der älteste Kandidat, der 500.000 Euro gewonnen hat, war der 77-jährige Theodor Köster (Sendung am 24.02.12).



Der älteste Kandidat in einer regulären Show (der es auf den Stuhl geschafft hat) war Karlheinz Reher aus Aumühle, der am 10.02.2014 als 86-Jähriger ins Spiel kam und 125.000 Euro gewann.



Im „Oma-Opa-Enkel-Special“ spielte Opa Arno (89 Jahre) zusammen mit seiner Enkelin.



Der ältester Telefonjoker: WWM am 14.03.2016, Hans von Seggern beantwortet als 101-jähriger Telefonjoker die 125.000 Euro-Frage für seinen Sohn.

Wann läuft "Wer wird Millionär" auf RTL?

Der zweite Teil der Jubiläums-Show "18 Jahre Wer Wird Millionär? – Endlich volljährig!" läuft am Montagabend, 25. September, ab 20.15 Uhr auf RTL und dauert 60 Minuten. AN/AZ