  Die Russland-Affäre holt Donald Trump ein  

Die Enthüllungen der Washington Post kamen am Ende eines schwierigen Geburtstags des Präsidenten, der mit einer Schießerei auf einem Baseballfeld in Alexandria begann. Dabei waren die "Nummer drei" der Republikaner im Repräsentantenhaus, Steve Scalise, und vier weitere Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Nach einem Tag des Krisenmanagements brachte das Blatt Trump richtig in die Bredouille. Unter Berufung auf fünf namentlich nicht genannte Quellen berichtete die Zeitung, Sonderermittler Robert Mueller ermittle nun gegen den Präsidenten wegen möglicher Justizbehinderung. Ein dramatischer Wendepunkt in der Russland-Affäre, die vor mehr als einem Jahr begonnen hatte. Damals begann das FBI zu untersuchen, ob es eine mögliche Koordination zwischen dem Wahlkampfteam Trumps und der russischen Regierung gab.

"Die haben eine Geschichte über Zusammenarbeit mit Russland erfunden, null Beweise gefunden, und verfolgen nun Justizbehinderung bei einer erfundenen Geschichte. Nett", empörte sich der Präsident im frühen Morgengrauen via Twitter. Eine Stunde später sah er sich schon als Opfer "der größten HEXENJAGD in der politischen Geschichte Amerikas – angeführt von einigen sehr schlechten und verwickelten Leuten". Damit konnte Trump nur Sonderermittler Mueller gemeint haben, dessen Entlassung Fürsprecher des Präsidenten schon seit Tagen fordern.

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA