2017-09-21 06:24:00.0

Kommentar Katalanische Unabhängigkeit: Lasst sie doch abstimmen!

Katalonien träumt von einer Abspaltung. Wenn sie plötzlich alleine dasteht, wird sich die Region umschauen. Dennoch sollte Madrid die Katalanen abstimmen lassen. Von Winfried Züfle

Separatismus ist nicht die Lösung. Das hat die Geschichte schon häufig gezeigt. Aber in manchen Regionen wird weiter vom Segen einer Abspaltung geträumt. So glauben nationalistische katalanische Politiker, in einem eigenen Staat, der etwa so viele Einwohner wie Österreich hätte, würde es ihnen besser gehen als heute im Königreich Spanien. Gewiss, das reiche Katalonien musste in der Wirtschaftskrise viel Geld für andere Landesteile abgeben. Aber wenn sie plötzlich alleine dastehen, werden sich die Katalanen noch umschauen. Gehören sie dann überhaupt noch zur EU?

Katalonien: Unterdrückung kann Radikalisierung auslösen

Dennoch sollte Madrid die Katalanen abstimmen lassen. Denn die Unterdrückung einer Autonomiebewegung kann eine Radikalisierung auslösen, wie sie Spanien im Baskenland bereits auf tragische Weise erlebt hat. Für eine reguläre Abstimmung muss aber die Verfassung geändert werden. Dafür sollten die Katalanen kämpfen. Die hopplahopp geplante, rechtswidrige „Volksabstimmung“ am 1. Oktober kann jedenfalls kein repräsentatives Ergebnis bringen.

