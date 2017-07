2017-06-30 16:20:20.0

Helmut Kohl Liveticker zum Trauerakt: "Es verlässt uns ein Nachkriegsgigant"

Als erster Politiker wird Helmut Kohl nach seinem Tod mit einem europäischen Trauerakt in Straßburg geehrt. Wir berichten im Liveticker.

Es ist eine der größten Beerdigungen der deutschen Nachkriegsgeschichte: Zwei Wochen nach seinem Tod wird der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl am Samstag beigesetzt. Die Trauerfeierlichkeiten an den drei Schauplätzen Straßburg, Ludwigshafen und Speyer erstrecken sich über den gesamten Tag.

Kohl war 16 Jahre Bundeskanzler und 25 Jahre CDU-Vorsitzender. Er war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. Tausende Menschen werden zu den Trauerfeierlichkeiten erwartet.

Zunächst nehmen Politiker und Staatsgäste bei einem Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg Abschied von Kohl. Erstmals wird damit ein gestorbener Politiker für seine Verdienste um Europa mit einem solchen europäischen Trauerakt geehrt. Reden sind unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Ratspräsident Donald Tusk und dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton geplant. Wir berichten im Liveticker.

Europäischer Trauerakt für Helmut Kohl im Liveticker:

Trauerakt für Helmut Kohl: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Warum gibt es einen europäischen Trauerakt?

Die Zeremonie ist ein Novum für die Europäische Union. Damit sollen vor allem die Verdienste Kohls um die europäische Einigung gewürdigt werden. Für den Ehrenbürger Europas wird es deshalb den Trauerakt im Europaparlament in Straßburg geben. Die Idee eines europäischen Staatsakts brachte der EU-Kommissionspräsident und Kohl-Vertraute Jean-Claude Juncker schon kurz nach dem Tod des langjährigen Kanzlers ins Gespräch.

Auf Wunsch von Kohls Witwe Maike Kohl-Richter wird es keinen zusätzlichen nationalen Staatsakt für den im Alter von 87 Jahren verstorbenen Altkanzler geben. Dies stieß in Deutschland zum Teil auf Unverständnis.

Wie läuft der Trauerakt in Straßburg ab?

Die Zeremonie am Samstag im Europaparlament beginnt um 11.00 Uhr und soll etwa zwei Stunden dauern. Der Sarg wird mit der Europaflagge bedeckt sein. Als Redner sind unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Kommissionspräsident Juncker, der französische Präsident Emmanuel Macron und der frühere US-Präsident Bill Clinton vorgesehen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an der Zeremonie teilnehmen, aber keine Rede halten.

Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) hat in Deutschland und international Trauer aufgelöst. Reaktionen:



"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben." Außenminister Sigmar Gabriel, SPD



"Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl." Justizminister Heiko Maas, SPD



"Ein großer Europäer ist von uns gegangen." Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir



"Helmut Kohl war die Verkörperung eines geeinten Deutschland in einem geeinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, war er der Lage gewachsen. Ein wahrer Europäer." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg



"Mit Helmut Kohl bin ich groß und politisch flügge geworden. Bei allem Streit: er war ein überzeugter Europäer. Möge er in Frieden ruhen!" Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt



"In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen." EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker



"Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker." CDU-Vize Julia Klöckner



"Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft. Sein Tod ist ein großer Verlust. Für die CDU wird er immer ein Fixpunkt bleiben." Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU



"Von Helmut Kohl habe ich Außen- & Sicherheitspolitik gelernt. Ich habe Helmut Kohl tiefen Dank abzustatten. Kohl-Doktrin lehrt wir Deutsche dürfen die kleinen und mittleren Staaten nie vergessen." Agrarminister Christian Schmidt, CSU



"Wir verdanken Helmut Kohl unendlich viel: Für unsere Freiheit, für unsere Einheit, für unser Europa!" Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU



"Die CDU Deutschlands trauert um einen großen deutschen Europäer. Danke Helmut Kohl. Für die Einheit. Für Europa." CDU-Generalsekretär Peter Tauber



"Mit tiefer Trauer erfuhr ich vom Tod Helmut Kohls, einem herausragenden deutschen Politiker, einem der Initiatoren der Wiedervereinigung Deutschlands." Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko



"Helmut Kohl ist gestorben. Sein Engagement für Europa bleibt unvergessen. RIP" Grünen-Politiker Volker Beck



"In tiefer Trauer um einen großen Deutschen und einen großen Europäer." Steffen Seibert, Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel

Wie wird der Sarg zurück nach Deutschland gebracht?

Nach dem Trauerakt wird der Sarg mit einem Hubschrauber nach Deutschland geflogen. Die Europaflagge wird gegen die deutsche Flagge ausgetauscht. Der Hubschrauber soll in der Nähe von Kohls Heimatstadt Ludwigshafen an der Stelle landen, wo Kohl auch in seiner Zeit als Kanzler ankam. Danach ist am Samstagnachmittag eine Fahrt durch Ludwigshafen geplant, bevor der Sarg kurz vor 16.00 Uhr an Bord eines Schiffs auf dem Rhein gebracht wird. Die MS Mainz fährt zusammen mit weiteren Begleitschiffen den Fluss entlang bis nach Speyer, wo Kohl seine letzte Ruhestätte finden soll.

Welche Feierlichkeiten sind in Speyer geplant?

In Speyer ist zunächst um 18.00 Uhr ein Pontifikalrequiem im Dom geplant, dem Kohl seit Jahrzehnten eng verbunden war. Auch viele Staatsgäste führte er während seiner Kanzlerschaft in die größte erhaltene romanische Kirche Europas. An dem Requiem nehmen nur geladene Gäste teil. Der Gottesdienst wird auf einen Großbildschirm im südlichen Domgarten übertragen, wo nach Angaben des Bistums Platz für 3000 Menschen ist. Nach dem Requiem ist kurz vor 20.00 Uhr auf dem Domplatz ein militärisches Ehrengeleit geplant, bevor Kohl im Familien- und Freundeskreis beigesetzt wird.

Wo wird Kohl beigesetzt?

Kohls letzte Ruhestätte soll auf dem Friedhof des Domkapitels im Schatten der Friedenskirche St. Bernhard in Speyer liegen. Dies entspricht laut dem Bistum Speyer dem Wunsch Kohls. Er wird damit nicht im Familiengrab in Ludwigshafen beigesetzt, wo seine erste Frau Hannelore begraben liegt.

Warum sind die Trauerfeiern umstritten?

Vor allem der Verzicht auf einen nationalen Staatsakt sorgte für Irritationen. Für eine Zeremonie in Berlin setzte sich auch Kohls Sohn Walter ein, der auch nicht an der privaten Beisetzung seines Vaters in Speyer teilnehmen will. Der erbitterte Streit zwischen ihm und der Witwe Kohls überschattete die Vorbereitungen für die Trauerfeiern stark.