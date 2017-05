2017-05-14 19:12:13.0

Kommentar Schwere Niederlage für die SPD: Hannelore Kraft ist selbst schuld

Es ist ein politisches Erdbeben in Nordrhein-Westfalen: Die Wähler strafen die SPD von Hannelore Kraft ab. Die Noch-Ministerpräsidentin trägt selbst die Schuld daran. Von Martin Ferber

Die seit sieben Jahren regierende rot-grüne Koalition in Düsseldorf wird vom Wähler wegen erheblicher Erfolglosigkeit in die Wüste geschickt, die SPD erleidet ausgerechnet in ihrer Herzkammer ein Debakel.

NRW kann mit dem Süden Deutschlands nicht mehr mithalten

Das Desaster ist hausgemacht. SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die sich gerne als fürsorgliche Landesmutter und volksnahe Kümmerin inszenierte, steht vor den Trümmern einer gescheiterten Politik. Das bevölkerungsreichste Land, einst das industrielle Zentrum Deutschlands, hat den Anschluss an die prosperierenden Regionen im Süden verpasst und kommt bei der Gestaltung des Strukturwandels nicht vom Fleck.

Armin Laschet prangerte die Defizite der Landesregierung an

CDU-Herausforderer Armin Laschet legte vor allem im Wahlkampfendspurt seine Finger in die offenen Wunden und prangerte mit Vehemenz die Defizite bei der inneren Sicherheit, der Bildung, den öffentlichen Finanzen und der Infrastruktur an.

Nach der „kleinen Bundestagswahl“ in NRW gibt es in jedem Fall einen neuen Ministerpräsidenten in Düsseldorf: Armin Laschet von der CDU. Ist das schon die Vorentscheidung für den Bund?

