2017-06-20 16:56:02.0

Syrien Syrien: USA schießen iranische Drohne ab

Im Syrien-Konflikt haben die USA nun eine Drohne des mit dem Assad-Regime verbündeten Iran abgeschossen. Aufgrund eines ähnlichen Vorfalls sprach Russland bereits Drohungen aus.

Ein US-Kampfflugzeug hat eine Drohne aus dem Iran in dem Bürgerkriegsland Syrien abgeschossen. Das bewaffnete Flugobjekt sei am Dienstag angegriffen worden, nachdem es feindliche Absichten gezeigt habe und auf Truppen der Anti-IS-Koalition zugeflogen sei, teilte das Bündnis in einer Stellungnahme mit. Der Iran kämpft im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Präsident Baschar al-Assad.

Die Spannungen zwischen den USA und Russland in Syrien nehmen zu

Bereits am Sonntag hatte ein US-Flugzeug einen syrischen Jet abgeschossen, dessen Bomben angeblich kurdischen Verbündeten der USA zu nahe kamen. Daraufhin kündigte der Syrien-Verbündete Russland an, die Maschinen der Koalition in bestimmten Regionen des Landes als potenzielle Ziele zu betrachten. dpa