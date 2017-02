2017-02-13 19:15:00.0

Geflügelpest Vogelgrippe: Jetzt gibt es keine Freilandeier mehr

Wegen der Vogelgrippe dürfen Hühner in Bayern nicht mehr ins Freie - und Eier jetzt nicht mehr als Freilandeier deklariert werden. So geht eine Betroffene mit der Situation um. Von Claudia Deeney

Freilaufende Hühner sind zurzeit weder in Königsbrunn noch anderswo in Bayern zu sehen. Aufgrund der stark grassierenden Vogelgrippe gab es vor zwölf Wochen die gesetzliche Anordnung, sämtliches eierlegende Federvieh in Ställen unterzubringen. Nicht nur zum Schutz für die Verbraucher, sondern auch um Hühner, Gänse, Enten, Truthähne und andere gefiederte Artgenossen, vor der Ansteckung und damit dem sicheren Tod zu schützen. Die Tiere, die nicht an der Grippe sterben, müssen geschlachtet werden und das könnte für die Betriebe zu einer Existenzbedrohung führen.

Nach einer zwölfwöchigen Übergangsfrist dürfen die Eier nun auch nicht mehr als Freilandeier deklariert werden.

Karin Frisch, vom gleichnamigen Hofladen, ist über die momentane Lage sehr besorgt, wie sie gegenüber unserer Redaktion sagte: „Wir sind ein Familienkleinbetrieb und leben mit unseren Hühnern und anderen Tieren zusammen. Natürlich wünschen wir uns, dass es unseren Tieren gut geht.“ Es wäre fatal, wenn sich die Hühner anstecken würden. Aus diesem Grund ist das Gelände an der Ecke Landsberger-/Lechstraße auch zurzeit verwaist.

Sämtliche Freilaufhühner wurden in Ställen und einem überdachten Wintergarten – um wenigstens Frischluft schnuppern – untergebracht. „Das ist für uns natürlich ein Mehraufwand, aber für das Wohl der Hühner nötig“, sagt Frisch. Die Tiere haben auch im Stall ausreichend Platz, sie können Nester bauen, dort fliegen und zur Beschäftigung gibt es Heusäcke und Picksteine. Eigentlich alles ganz ähnlich wie bei den Hühnern aus der Bodenhaltung des Hofes.

Viele Vogelgrippe-Viren können Symptome beim Menschen auslösen. Als besonders gefährlich haben sich in den vergangenen Jahren H5N1 und H7N9 erwiesen.

Durch natürliche Genveränderungen entstehen fortwährend neue Varianten der Vogelgrippe-Viren.

Die Ziffern hinter H und N stehen für Oberflächenstrukturen, anhand derer die Viren Subtypen zugeordnet werden.

Eine Infektion eines Menschen mit H5N1 war erstmals 1997 in Hongkong nachgewiesen worden.

Von 2003 bis 2013 seien etwa 650 Infektionen mit dem Erreger registriert worden, berichten Wissenschaftler. In insgesamt 15 Ländern seien mehr als 380 Menschen daran gestorben.

Bei H7N9 ist der erste Nachweis im März 2013 erfolgt.

Im Januar 2014 starb in Nordamerika erstmals ein Mensch an der Vogelgrippe. Eine Kanadierin, die China besucht hatte, erlag den Folgen einer Infektion mit dem Virus H5N1.

China ist wegen des oft engen Miteinanders von Mensch und Vieh besonders von Übertragungen auf den Menschen betroffen.

Experten befürchten, dass auf diese Weise einmal eine globale Pandemie ihren Ursprung nehmen könnte.

Auf einem Geflügelhof im Münsterland wurden bei einer Pute im Herbst 2014 Vogelgrippe-Erreger vom Typ H5N2 entdeckt. Einige Tiere waren zuvor auch in den Handel gelangt.

Im Herbst 2016 wurde in mehreren europäischen Ländern eine gefährliche Vogelgrippen-Variante vom Typ H5N8 nachgewiesen.

Nur wenige Menschen dürfen in den Stall hinein

Karin Frisch hätte unter normalen Umständen auch nichts dagegen gehabt, wenn sich unsere Zeitung selbst ein Bild vom Leben der Hühner im Stall gemacht hätte, aber momentan dürfen nur wenige Menschen dort hinein und das auch nur mit ausreichender Schutzkleidung. „Nicht einmal der Tierarzt geht rein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir halten ständigen telefonischen Kontakt, damit wir gleich reagieren können, sollte uns ein krankes Tier auffallen“, sagt Frisch.

Seit 45 Jahren gibt es den Frisch Hofladen, aber an so eine Situation kann sich niemand erinnern. Die Vogelgrippe gibt es zwar seit Längerem, aber bisher waren solche massiven Einschnitte in das Leben der Freilaufhühner noch nicht nötig. Ab heute muss das Team vom Hofladen die Eier, die ab Sonntag gelegt werden, neu stempeln. Statt wie in der zwölfwöchigen Übergangsfrist „1 Freiland“ wird auf den Eiern dann „2 Bodenhaltung“ zu lesen sein.

Niemand weiß, wann die Stallpflicht wieder ausgesetzt wird

Der Qualität tut das keinen Abbruch ist Frisch überzeugt, da auch ihre Hühner aus der Bodenhaltung glückliche Hühner sind und sie nicht erkennen kann, dass die nun in den Ställen untergebrachten Freiluft-hühner jetzt auf einmal unglücklicher wären. Trotzdem ist sie froh, wenn die Tiere wieder raus dürfen, auch wenn es momentan keine Entwarnung gibt und keiner sagen kann, ab wann die Stallpflicht wieder ausgesetzt wird.

Frisch hofft, dass mit dem Frühjahr und milderen Temperaturen die Grippeviren ihre Kraft verlieren und dann das derzeit recht kahle Gelände wieder von den Hühnern bevölkert wird. Bis dahin werden auch die Süßkartoffeln dort wieder wachsen. Die sehen zwar nicht gerade aus, wie sich der Laie ein passendes Umfeld für Hühner vorstellt, weiß Frisch, erklärt aber: „Diese Pflanze wächst hoch und das ist wichtig, weil das Huhn Angst vor Greifvögeln hat und daher Schutz sucht.“ Außerdem scharren und picken die Hühner eigentlich ununterbrochen und jede grüne Wiese wird innerhalb kürzester Zeit ein Acker.

Ob die Stallpflicht nach diesem Jahr nie mehr kommen wird, bezweifelt Frisch. Sie fürchtet, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist.

