2017-02-24 07:34:00.0

Kommentar FC Bayern startet eigenen TV-Sender - der aber nur heile Welt zeigt

Mit FC Bayern.tv startet der Verein einen eigenen Fernsehsender. Kritisches werden Fans dort aber vergebens suchen - stattdessen ist die heile FC-Bayern-Welt zu sehen. Von Anton Schwankhart

FC-Bayern-Fans dürfen sich freuen. Ihr Verein sendet jetzt rund um die Uhr. Nachrichten, Interviews, Hintergründe. Na ja, was ein Unternehmen, das in der Öffentlichkeit eine gute Figur abgeben möchte, kritische Spieleraussagen mit Vertragsstrafen sanktioniert und Journalisten über die hauseigene Medienabteilung an die kurze Leine nimmt, eben unter Hintergrund-Berichterstattung versteht.

FC Bayern.tv verzichtet auf Fehler und Versagen

Wer im FC Bayern.tv Kritisches sucht, wird nichts finden. Nichts über Ärger, Fehler und Versagen. Nichts, was den Verein in ein schlechtes Licht rückt. Stattdessen: 24 Stunden heile FC-Bayern-Welt.

Wer daran nicht glauben mag, nach Distanz, Einordnung und Meinung sucht, schaut besser, was die unabhängigen Medien berichten.