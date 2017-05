2017-05-23 11:41:37.0

Confed Cup 2017 Leroy Sané sagt Confed Cup ab - Chance für Kruse-Comeback?

Leroy Sané hat seine Teilnahme am Confed Cup in Russland abgesagt. Möglicherweise schlägt nun die Stunde eines schon mal Aussortierten.

Das ist eine Absage, die es so auch nicht jeden Tag gibt. Leroy Sané kann nicht am Confed Cup in Russland teilnehmen, weil er sich einer Nasen-Operation unterzieht.

"Ich wäre gern in Russland dabei gewesen. Nun habe ich mich in Rücksprache mit den Ärzten entschieden, die Sommerpause für diesen Eingriff zu nutzen, um danach beschwerdefrei in die neue Saison zu starten", sagte der 21-Jährige. Sané war vor der Saison vom FC Schalke 04 zu Manchester City gewechselt und avancierte dort nach anfänglichen Problemen zum Stammspieler.

Ursprünglich hatte Bundestrainer Joachim Löw 23 Spieler für den WM-Testlauf nominiert. Nach der Verletzung Sanés hat er nun einen Platz in seinem Kader frei. Ob und wie er auf die vakante Stelle reagiert ist noch offen. Der DFB muss seinen endgültigen Kader erst am 7. Juni melden.

Max Kruse könnte Leroy Sané ersetzen

Möglicherweise nominiert Löw für Sané einen anderen Offensivspieler nach. Dann würde sich beispielsweise Max Kruse als Möglichkeit anbieten. Der Stürmer von Werder Bremen war eine der positiven Erscheinungen in der Rückrunde und machte mit 13 Treffern und sieben Vorlagen im Jahr 2017 eindrücklich Werbung für sich. Löw lobte den 29-Jährigen auch einige Wochen vor der Nominierung mit den Worten, Kruse zeichne eine "hohe Spielintelligenz". aus. Zudem sei er "beweglich, agil und dynamisch".

Bei der Nominierung fand der Angreifer dann aber doch keine Beachtung. Seitdem er 2015 einen Denkzettel erhalten hatte, weil er sich nicht immer so verhielt, wie es Löw von einem Profi erwartet, spielte er keine Rolle mehr in der Nationalmannschaft.

Nun könnte seine Rückkehr in die Nationalmannschaft doch noch anstehen. Deutschland trifft beim Confederations Cup vom 17. Juni bis 2. Juli zunächst in der Gruppe B auf Australien, Chile und Kamerun. AZ

