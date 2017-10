2017-10-13 21:53:52.0

AEV Augsburger Panther jubeln in Bremerhaven

Nach einem 0:2-Rückstand drehen die Augsburger Panther das Spiel und siegen 4:3. Der Buchloer Holzmann erzielt das entscheidende Tor.

Die Panther können doch noch auswärts gewinnen. Nach vier Niederlagen auf fremdem Eis holten die Augsburger einen 0:2-Rückstand auf und siegten am Freitagabend mit 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) bei den Pinguins Bremerhaven. Je länger das Match dauerte, desto besser standen die Gäste, für die Michael Davies, Scott Valentine, Drew LeBlanc und Thomas Holzmann erfolgreich waren. Am Sonntag um 19 Uhr wartetet ein dicker Brocken auf die Panther, wenn mit den Adlern Mannheim einer der Titelfavoriten ins Curt-Frenzel- Stadion kommt.

Vor dem Match begrüßten die Pinguins-Fans den Augsburger Trainer Mike Stewart, der 2014 in der Nordsee-Stadt den DEL2-Meistertitel geholt hatte, mit viel Applaus. Aber danach war es vorbei mit den Nettigkeiten. Viel Freude hatte der Austro-Kanadier zunächst nicht an seiner Mannschaft. Denn im ersten Drittel ging fast alles schief. Das zweitbeste Überzahl-Spiel der Liga funktionierte nicht. Im Gegenteil, in numerischer Überlegenheit unterlief AEV-Stürmer Michael Davies ein Fehler im gegnerischen Drittel, den Jason Bast mit einem erfolgreichen Alleingang zum 1:0 (4. Minute) bestrafte. Anschließend leistete sich Panther-Verteidiger Arvids Rekis in seinem 500. DEL-Einsatz zwei Strafzeiten. Das das zweite Powerplay nutzte der Deutsch-Amerikaner Mike Hoeffel zum 2:0 (16. Minute).

Augsburger Panther siegen 4:3

Doch im zweiten Drittel wirkten die Panther wacher und gedanklich schneller. Micheal Davies (26.) und Scott Valentine (37.) in Überzahl stellten auf 2:2. Davor hatten sich Chris Rumble und AEV-Verteidiger Gabe Guentzel eine Boxeinlage geliefert, die der Bremerhavener nach Punkten gewann. In diesem Abschnitt dominierten die Augsburger, die sich nun nicht mehr im eigenen Abwehrdrittel einschnüren ließen wie noch zu Beginn. Mit einem abgefälschten Glücksschuss 14 Sekunden vor der zweiten Pause brachte jedoch Pinguins-Kapitän Michael Moore seine Mannschaft wieder 3:2 in Führung. Augsburg gab allerdings nicht auf. Drew Leblanc in der ersten Partie nach seiner Verletzungspause glich zum 3:3 (53.) aus. In der 55. Minute brachte Thomas Holzmann mit seinem vierten Saisontor den AEV erstmals mit 4:3 in Führung. Dabei blieb es.

Der Buchloer Holzmann sah den Auftritt seines Team so: „Im ersten Drittel waren wir nicht da. Aber alles in allem sind wir gut zurück gekommen und haben verdient gewonnen.“ AZ

Augsburger Panther Boutin – Valentine, Lamb; Tölzer, Guentzel; Rekis, Cundari; Dinger – Davies, Trupp, White; Trevelyan, LeBlanc, Parkes; Schmölz, Stieler, Holzmann; Hafenrichter, Kretschmann, Polaczek